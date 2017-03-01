يحتفل مستشفى رويال حياة هذه السنة أيضا بإنجاز يعكس مقدار الثقة والتقدير الذي يحظى به من عملائه، إذ حصل وللمرة السابعة على جائزة «سيرفس هيرو» التي يتم التصويت عليها من قبل العملاء في الكويت لتقييم الخدمات في الشركات والمؤسسات في كل القطاعات.

«إنه استحقاق عزيز علينا جميعا كونه مباشرة من العملاء الذين نفتخر بخدمتهم وبتقديم الأفضل في مجال الخدمات الطبي، إننا كرئيس وأعضاء مجلس إدارة في «رويال حياة» نقدر ونشكر أيضا كل فرد من فريقنا كان له دور في تعزيز الثقة بيننا وبين أهلنا في الكويت، إن تفوقنا هذا نتيجة مباشرة للعمل الجدي والتفاني الذي يظهره فريقنا في سبيل تلبية احتياجات المرضى وعائلاتهم».

وفي هذا السياق، يجدد رويال حياة الالتزام الكامل باستمرار تقديم أفضل ما في القطاع الصحي من خدمات وتقنيات واستقطاب أفضل الإمكانات البشرية بهدف الارتقاء في القطاع وضمان سلامة المرضى وترسيخ المفاهيم والرؤية التي انطلق منها رويال حياة منذ عام ٢٠٠٦ حتى الآن.