حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

في الوقت الذي فوض وزير الصحة د.جمال الحربي وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي لصرف مكافآت «الأعمال الممتازة» للعام 2016 لموظفي الوزارة، خصصت وزارة الصحة مبلغ 8 ملايين دينار للمكافآت.

وأكدت مصادر صحية لـ«الأنباء» أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة حسبما وردت كشوفات الادارات والمناطق الصحية مع رواتب مارس وابريل ومايو، وبعد الانتهاء من تدقيقها بالحهاز المالي.

وبينت انه ستتم مخاطبة المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية والإدارات المركزية وقطاعات الوزارة المختلفة الأسبوع الجاري لحصر أسماء المستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة ورفعها الى الوزارة لاعتمادها في أسرع وقت.

وبالعودة لقرار تفويض وزير الصحة لوكيل الوزارة صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة، فقد جاء في القرار أن شروط الحصول على مكافآت الأعمال الممتازة تتمثل في ألا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على المكافأة عن سنة ميلادية، فضلا عن أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز للعام الماضي، وألا يكون الموظف قد وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال هذا العام، والتي تشمل: «الإنذار، الخصم، تخفيض الراتب الشهري، خفض الدرجة والفصل من الخدمة»، وألا يكون الموظف قد تجاوزت مدة إجازته المرضية من العام نفسه 15 يوما عدا دخول المستشفى.

400 - 1500 دينار

وأكد القرار أن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة سيكون وفقا لجدول ديوان الخدمة المدنية في منح الأعمال الممتازة، إذ يتمثل في منح الأطباء والاستشاريين ومديري الإدارات 1500 دينار، كما يصرف للصيادلة والفنيين والمراقبين 1300 دينار و1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية، و800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة، موضحة أن هذا يأتي حسب كتاب الديوان، علما أنه يحق للوزارة منح هذه المكافأة بفئات أقل.