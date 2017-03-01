حنان عبدالمعبود
صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة مشعل العنزي بأن الوزارة ستستضيف 23 طبيبا استشاريا من المراكز الطبية العالمية لمستشفيات وزارة الصحة خلال مارس الجاري.
وقال العنزي: ان قائمة الاستشاريين لشهر مارس تضم كفاءات عالمية متميزة من البرازيل وبريطانيا والسعودية وأميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا ومصر وإسبانيا والهند، وتشمل التخصصات «التخدير والعناية المركزة وجراحة الحروق والتجميل وامراض القلب وجراحة الصدر بالإضافة الي انف واذن وحنجرة والسمعيات والجراحات العامة والامراض الوراثية وامراض سرطان الدم والطب الباطني وامراض الجهاز العصبي وجراحة العظام وتركيب العيون والطب الطبيعي».
وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة: ان برنامج استقدام الاطباء الاستشاريين الزوار بمستشفيات وزارة الصحة يهدف الى التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة وإتاحة الفرصة للأطباء وزارة الصحة للتدريب وتبادل الرأي مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة لعلاج الحالات الدقيقة بالتخصصات المختلفة ويتم ترتيب الزيارات الاستشارية من خلال مجالس الاقسام الطبية التخصصية لاختيار افضل الخبرات العالمية المتميزة.