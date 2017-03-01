عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة في الكويت د.ماجدة القطان.

ويناقش المكتب التنفيذي التحضير للدورة الـ47 لمجلس وزراء الصحة العرب التي ستنطلق اليوم لمناقشة التحديات الصحية والدوائية في دول المنطقة واستراتيجية مكافحة «الايدز» بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية واقليمية واتحادات ومجالس عربية متخصصة. ومن المقرر أن يوقع وزراء الصحة العرب على وثيقة «إعلان القاهرة» حول صحة المرأة العربية لعام 2017 وذلك تحت شعار «صحتك هي أولويتنا». ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري عددا من المواضيع الصحية منها عرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي وكذلك «شعار اليوم العربي للصحة لعام 2018».

ويشمل جدول الأعمال أيضا موضوعات الصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي والاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز (2014-2020) ومكافحة التبغ والتعاون العربي الدولي في المجال الصحي (الصيني - الهندي).

ويضم جدول الأعمال كذلك موضوعات تحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية والتشريعات الصحية والتكامل العربي في مجال الدواء ومقاومة مضادات الميكروبات الى جانب تقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني.

ويشمل أيضا تقديم الدعم الصحي للحكومتين العراقية والصومالية الى جانب تأثير اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة وكذلك «الكلمة الموحدة» لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف في مايو 2017 والهيئة العربية لخدمات نقل الدم. ومن المقرر أن يعقد على هامش الاجتماعات «طاولة وزارية مستديرة» تحت عنوان «صحة المرأة والتحديات لمواجهة الأمراض غير المعدية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030) برعاية وزير الصحة المصري د.أحمد عماد الدين وينظمها اتحاد المستشفيات العربية».