الزيارة من السبت 11 الجاري حتى الاثنين 13 منه

يقوم د.كاي لام البروفيسور العالمي المتخصص في جراحة العظام والعمود الفقري، واستشاري جراحة العمود الفقري بمستشفى London Bridge بريطانيا- لندن، بزيارة إلى مستشفى السيف خلال الفترة من السبت 11 الجاري إلى الاثنين 13 من الشهر نفسه لإجراء عدد من العمليات الجراحية النادرة والدقيقة لعدد من المرضى.

وتأتي هذه الزيارة للاستشاري العالمي ضمن برنامج الزيارات للاستشاريين العالميين الذي ينظمه مستشفى السيف لعلاج الحالات الصعبة للأمراض المختلفة.

ومن المعروف أن د.كاي لام أحد أشهر الأطباء العالميين المتخصصين في جراحات العمود الفقري القطني الأمامية وعمليات تبديل الديسك بالديسك الصناعي أو تثبيت الفقرات عن طريق التدخل الجراحي الأمامي وعمليات تعديل اعوجاج العمود الفقري بالتدخل الجراحي المحدود، إضافة إلى علاج أمراض الانزلاق الغضروفي الفقاري مع المحافظة على العمود الفقري وتصليح كسور هشاشة العمود الفقري عن طريق الاسمنت الطبي بالتدخل الجراحي المحدود.

وكان د.لام قد تخرج في جامعة هنتنغتون البريطانية وأكمل دراسته وتخصصه في مركز هنتنغتون لجراحات العمود الفقري وعمل بعدها في العديد من المستشفيات الأوروبية المتخصصة بهذه الجراحات.

ويعتبر د.لام من الأطباء العالميين الأكفاء في هذا النوع من العمليات، إذ يزخر سجله المهني منذ عام 2004 وحتى الآن بما يزيد على 1000 عملية استبدال ديسك كللت جميعها بالنجاح، ويعتبر مرجعا علميا في عمليات التدخل الجراحي الأمامي وعمليات تعديل اعوجاج العمود الفقري بالتدخل الجراحي المحدود إضافة إلى علاج أمراض الانزلاق الغضروفي الفقاري مع المحافظة على العمود الفقري.

وكان د.لام قد أجرى خلال زيارات سابقة لمستشفى السيف عددا من العمليات الدقيقة والنادرة لاستبدال الديسك، وقال عنها: لقد كانت من الحالات الصعبة التي تعاملت معها ولولا التجهيزات الحديثة والمتطورة التي جهز بها مستشفى السيف لما كان لنا أن نقدم على إجراء مثل هذه العمليات.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي د.يوسف أبو ظهر أن زيارة د.كاي لام تمثل فرصة كبيرة للمرضى الذين يعانون من أمراض العمود الفقري، إذ ستتاح لهم الفرصة لمقابلة د.لام ودراسة حالاتهم وتشخيصها وتقديم الطريقة المناسبة للعلاج او التدخل الجراحي.

وأضاف د.أبو ظهر ان زيارة د.لام تعتبر مفخرة لمستشفى السيف ومرحلة متطورة يرقى اليها المستشفى الحريص على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة لمرضاه.