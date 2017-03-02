القاهرة - هناء السيد

ترأست الوكيلة المساعدة للصحة العامة في وزارة الصحة ماجدة القطان وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي يعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الكويت.



وأشارت القطان أمس الى أن الاجتماع ناقش ايضا المشكلات الصحية الناتجة عن الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار الموجود في بعض الدول العربية ومنها سورية وليبيا والعراق واليمن، بالاضافة الى المشكلات البيئية التي تعاني منها بعض الدول العربية مثل ندرة المياه والجفاف.

وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون العربي في شتى المجالات لاسيما في المجال الصحي، ووضع سياسات عربية شاملة لمواجهة التحديات المختلفة، مشيرة الى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات أبرزها التنمية المستدامة وصحة المرأة والأمن الغذائي، بالإضافة الى توفير الأدوية والطعام، معتبرة ان وثيقة «اعلان القاهرة» حول صحة المرأة العربية لعام 2017 شاملة، حيث إنها تضمنت جميع القضايا الخاصة بصحة المرأة سواء خلال فترة الحمل وسبل توفير خدمات الرعاية الاولية الثانوية لها مرورا بالرعاية التخصصية والوقائية، بالإضافة الى قضية العنف ضد المرأة في جميع المراحل منذ الولادة الى الطفولة والمراهقة.

وحول التعاون الكويتي - المصري في مجال الصحة، قالت القطان ان التعاون بين الجانبين مستمر وليس وليد اللحظة، مشيرة الى الاستعانة بالكوادر الطبية المصرية في الكويت والتعاون بين الجامعات الطبية في كلا البلدين، بالإضافة الى البرامج المشتركة لمكافحة امراض الالتهاب الكبدي الوبائي والصحة العامة والدرن وغيرها.

وعلى صعيد متصل، وقع وزراء الصحة العرب على وثيقة اعلان القاهرة الخاص بصحة المرأة العربية تحت شعار «صحتك هي اولويتنا» وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

واكد الاعلان اهمية اعطاء صحة المرأة الاولوية وحث القطاعات المعنية بالمرأة على العمل من اجل تعزيز صحة المرأة وحمايتها من الامراض السارية وغير السارية وتمكينها من لعب دور فاعل في رسم السياسات الصحية الخاصة بها، وضرورة اعداد خطة استراتيجية عربية موحدة لمكافحة الامراض غير السارية في مجالات تعزيز صحة المرأة العربية تتضمن الجوانب الصحية وكذلك مناهضة العنف الجسدي والايذاء النفسي بكل اشكاله ضد المرأة وتحسين الصورة النمطية للمرأة اعلاميا في هذا الشأن.

وحث الحكومات العربية على تضمين صحة المرأة ورعايتها ضمن جميع الانظمة والسياسات الصحية والتنموية ومنها تعزيز دور المستشفيات لتكون صديقة للأم والطفل والدعوة الى جعل الحماية الصحية والاجتماعية للمرأة العربية اولوية وطنية متقدمة.

ودعا الإعلان الى توجيه الانظمة الصحية لتحسين الرعاية الصحية والتوسع في دمج الخدمات الوقائية الاساسية وخدمات ادارة الامراض غير السارية في الرعاية الصحية الاولية وفقا لاحتياجات برامج تعزيز وتحسين صحة المرأة.



وطالب الاعلان بتكوين لجنة رفيعة المستوى تضم كل الجهات المعنية بالدول العربية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاستشاريين لوضع اطار عام وشامل لنظام تعزيز صحة المرأة.