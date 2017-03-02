نجحنا في تقليل الأملاح في الخبز بنسبة 20%

تأثير التغذية على العديد من الأمراض أقوى من الأدوية

حنان عبدالمعبود

أكدت مديرة إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة د.نوال القعود ان التغذية تساهم في علاج العديد من الامراض كالصرع، وتأثيرها عليها أكثر من الادوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بوزارة الصحة للإعلان عن انعقاد مؤتمر التغذية والصحة الثالث تحت عنوان «التغذية وعلاقتها بالأمراض المزمنة غير السارية» خلال الفترة من 6 الى 8 مارس الجاري.

وأوضحت القعود ان المؤتمر يتضمن عدة محاور، كالتغذية وعلاقتها المباشرة بالأمراض المزمنة غير المعدية، سواء من ناحية تسببها بالاصابة او حتى العلاج، مشيرة الى ان التغذية لها دور كبير في الوقاية من امراض السكري والقلب والسمنة وزيادة الوزن، كما يتضمن المؤتمر 7 محاضرات في اليوم الواحد، علاوة على ورشتي عمل على مدار ثلاث ايام.

وأشارت الى مشاركة محاضرين من بريطانيا وبلجيكا، بالإضافة الى آخرين من الكويت، فضلا عن اختصاصيين من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، مشددة على اهمية تدريب وتطوير مستوى العاملين بالتغذية من خلال المشاركة بالمؤتمر، كاشفة عن بحث ستقوم به الادارة في محاولة لتعويض نقص فيتامين D الذي يعاني منه أغلب السكان بالكويت بنسب متفاوتة، لافتة الى أن المشكلة اقليمية حيث يعاني منها أيضا مواطنو دول مجلس التعاون، مشيرة الى أن البحث يدور حول امكانية اضافته بشكل مفيد لأنه يحتاج الى دهون لتعاطيه حتى يكون بمتناول الجميع، مؤكدة ان الادارة نجحت وبالتعاون والتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في تقليل الاملاح في الخبز بنسبة 20%.

من جانبها، قالت رئيس قسم التغذية العلاجية في ادارة التغذية والاطعام د.فاطمة الكندري إن هناك معرض سيقام على هامش المؤتمر بمشاركة واسعة لأكثر من 16 شركة متخصصة محلية سيعرضون منتجات صحية طبية، كما أن هناك بوث متخصص لإدارة التغذية للتواصل بشكل مباشر مع الحضور من زوار المعرض في كل ما يختص بالغذاء الواجب تناوله، والأغذية الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، والأغذية الخاصة لمرضى الكوليسترول والسكر والضغط.

وأشارت الكندري الى أن هناك شركات متخصصة في الأجهزة الطبية ستعرض أجهزة لقياس كتل الدهون بالجسم والمياه والعضلات وغيرها، لمعرفة توازن المياه بالجسم وان كانت الدهون زائدة، مشيرة الى أن المؤتمر يقع تحت مظلة التعليم الطبي المستمر بواقع 18 ونصف نقطة للمشاركين من اخصائي التغذية وغيرهم.