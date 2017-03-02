عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة آلية لسفر حالات مرض الفشل الكلوي الى العلاج في الخارج.

وجاء في الآلية التي اعتمدتها وزارة الصحة، وتنفرد بنشرها «الأنباء» انه في حال وجود حالات صعبة للفشل الكلوي في المستشفيات او مراكز الغسيل المختلفة على مستوى المناطق الصحية تستدعي ارسالها للعلاج بالخارج، فعليها الرجوع الى مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء بمنطقة الصباح الطبية التخصصية الذي سيقرر ما اذا كانت هذه الحالات متوافر علاجها بالمركز من عدمه، او تحتاج الى السفر للخارج، وهذا يأتي عن طريق لجان طبية تعقد بالمركز ذاته فقط لمعرفة استحقاقها لذلك.

و ذكرت الآلية ان مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء هو الوحيد في الكويت الذي يجري عمليات زراعة الكلى والبنكرياس، كما تتم فيه العمليات الممهدة للغسيل الكلوي مثل التوصيلات الشريانية الوريدية وغيرها.

وأفادت بأن المركز يضم طاقما متكاملا من اطباء الاوعية الدموية، وزراعة الكلى لتقديم خدمة مميزة لمرضى الفشل الكلوي في جميع مناطق الكويت ومراكز الغسيل بالمستشفيات المختلفة.