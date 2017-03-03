دعت جامعة الدول العربية الى تضافر الجهود المشتركة من أجل النهوض بالتنمية الصحية والرعاية الطبية والخدمات المقدمة للمواطنين في الدول العربية وايلاء اللاجئين والنازحين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة اهتماما صحيا كبيرا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بدر الدين علالي أمام الدورة الـ47 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأكد علالي أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظروف سياسية وصحية صعبة «تعيشها العديد من دول المنطقة» وهو ما انعكس على الموضوعات المطروحة أمام المجلس.

ودعا الى اتخاذ اجراءات لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين الذين يعانون بسبب النزاعات المسلحة في بلدانهم وكذلك التعامل مع التحديات غير المسبوقة لتداعيات تلك الظروف على دول الجوار المستضيفة للاجئين.

وعبر عن تطلع الجامعة العربية لعقد منتدى شامل يضم القيادات التنفيذية ورجال الدين لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز من أجل القضاء عليه بحلول 2030.

وأكد أهمية الاهتمام بصحة المرأة والمراهقات واليافعات في المنطقة، مشيرا في هذا الاطار الى أهمية اطلاق «اعلان القاهرة» حول صحة المرأة لعام 2017 تحت شعار «صحتك هي أولويتنا».

كما أكد علالي أهمية التجارب المعروضة أمام المجلس فيما يتعلق بصحة المرأة والسكان وخفض الوفيات المقدمة من كل من مصر والبحرين والجزائر، بالاضافة الى التجارب المطروحة من جانب الكويت والأردن والسودان.