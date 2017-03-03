القاهره - هناء السيد

ثمنت الوكيلة المساعدة للصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على لقاء رؤساء الوفود ووزراء الصحة العرب ود.توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي والمشاركين في الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الصحة العرب التي اختتمت اعمالها بالقاهرة.

واشارت القطان التي تترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الى ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء اكد اهتمام القادة العرب بدعم المجال الصحي.

وأضافت أن الرئيس استمع الى المقترحات التي قدمها رؤساء الوفود والوزراء حول تطوير التعاون الصحي بين الدول العربية، وأبرزها الاشادة بوثيقة إعلان القاهرة باعلان 2017 عام صحة المرأة العربية عامة والمصرية خاصة.

وأشارت الى أن الرئيس السيسي ابدى اهتمامه الكبير بمقترح «السوق المشتركة للدواء» حيث أكد أهمية التوسع في انشاء مصانع للدواء في الدول العربية وتوفير الدواء والطعام.

وقالت ان رؤساء الوفود ووزراء الصحة أشادوا باللقاء «المتميز» مع الرئيس السيسي، مؤكدين أنه يعكس جو التعاون السائد بين الدول العربية «وهو ما يتطلع اليه كل مواطن عربي».

وحول اهتمام الكويت بصحة المرأة أوضحت القطان أن الاهتمام بصحة المرأة يعني الاهتمام بصحة الأجيال القادمة، مؤكدة ان الكويت عملت على حماية المرأة ووقايتها من الامراض المعدية منذ الطفولة مرورا بالمراهقة وتهيئتها للحمل والولادة، بالاضافة الى توفير وسائل الصحة.

وأضافت ان هذا الاهتمام لم يكن وليد هذا العام وانما نتاج سنوات عمل سابقة، مشيرة الى أن «الوفيات خلال عمليات الولادة بالكويت تكاد تعد على الأصابع الى جانب ارتفاع صحة المواليد، للرعاية المتكاملة لها.

وأضافت ان الاجتماع ناقش موضوعات عدة، ابرزها وثيقة «اعلان القاهرة باعلان 2017 عام صحة المرأة العربية» والأمراض المزمنة غير السارية الى جانب الأمراض الوبائية مع عرض تجربة مصر وخطتها للقضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي والدرن.

كما بحث أيضا سبل تقديم مساعدات وخدمات صحية للدول التي تمر بأزمات اقتصادية أو سياسية خاصة الدول المستقبلة للاجئين، بالاضافة الى الدول التي تقع في منطقة تفشي بعض الأوبئة.

وكشفت القطان انه سيتم تشكيل لجنة عربية لوضع استراتيجية لتصنيع الدواء داخل الدول العربية الى جانب عمل دليل عربي مشترك للأدوية وتوفير الأدوية الاساسية بين الدول العربية. وضم وفد الكويت كلا من د. ياسمين عبد الغفور مدير ادارة العلاقات الدولية ومن مكتب الوزير د خالد العنزي ود خالد الحربي ود.يوسف الكندري.