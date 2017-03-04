عبدالكريم العبدالله

أوقــفـت وزارة الصـحـة «رسميا» تسليم طلبات تعيينات «الاطباء» من كل التخصصات الطبية والتخصصية، سواء طلبات التعيين «الدائم» او «المؤقت» (اللوكم) «يدويا»، على ان يتم تسلمها مع جميع مرفقاتها عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الصحة.

www.moh.gov.kw/careers

وخاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها ومرافقها من مناطق صحية ومستشفيات ومجالس اقسام طبية وادارات مركزية بإرسال طلبات تعيينات «الاطباء» الوافدين، سواء كانت تعيينات بشكل «دائم» او «مؤقت» (اللوكم) على الموقع الالكتروني سابق الذكر، مؤكدة انها لن تتسلم اي طلبات اخرى «يدويا».



وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن وزارة الصحة ممثلة في الادارة الفنية استحدثت الموقع الالكتروني لتوفير الفرصة لجميع الاطباء الراغبين في العمل بوزارة الصحة لتقديم اوراقهم وشهاداتهم عبره في خطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على الاطباء، فضلا عن التسهيل على الوزارة في طريقة اختيار الاكفاء من الاطباء، ومنح الفرصة للجميع في التقديم، كما يأتي هذا تماشيا مع سياسة الحكومة الالكترونية.