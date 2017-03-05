قامت شركة الساير الطبية، احدى شركات مجموعة الساير القابضة برعاية المؤتمر العلمي الخامس لإدارة طب الأسنان بوزارة الصحة والذي أقيم برعاية وحضور وزير الصحة د. جمال الحربي وحاضر فيه 48 متخصصا ومحاضرا من مختلف دول العالم.

ويعد المؤتمر فرصة للقاء العديد من المتخصصين والأساتذة الأكثر شهرة عالميا في مختلف علوم طب الأسنان من خلال المحاضرات وورش العمل التي تتنوع بين طب الأسنان التجميلي والتقويم والجراحة وزراعة الأسنان وعلاج اللثة وعلاج أقنية الجذور. كما شكل المؤتمر فرصة لهم للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم من المنتجات في هذه التخصصات من خلال المعرض المقام ضمن فعاليات المؤتمر.

وقد تم تخصيص جناح كبير لشركة الساير الطبية في هذه المناسبة لعرض مجموعتها الواسعة من أحدث منتجات طب الأسنان من كبرى الشركات الطبية العالمية، حيث استقطب جناح الساير الطبية الزوار والحضور الذين استفسروا عن مختلف منتجات وخدمات الشركة.

وقد مثل شركة الساير الطبية بدر مساعد الساير امين سر مجلس ادارة مجموعة الساير ومدير أعمال المجموعة ود. حسام عفيفي مدير عام شركة الساير الطبية وفريق مهني محترف أشرف على توجيه ومساعدة الزوار بالإضافة الى إيضاح المعلومات والتفاصيل الفنية الخاصة بهذه المنتجات

وتقدم مدير عام شركة الساير الطبية د. حسام عفيفي بالتهنئة لوزير الصحة د. جمال الحربي والوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان ورئيس المؤتمر د. يوسف الدويري بنجاح المؤتمر، والذي يعد من أهم المؤتمرات العلمية في مجال طب الأسنان بالمنطقة والذي يسهم في تطوير خدمات طب الأسنان بالكويت، ويعطي الفرصة للعاملين في هذا المجال بتبادل الخبرات وكل ماهو جديد في مجال طب الأسنان.

وأضاف إن مشاركتنا في المؤتمر تأتي من حرص مجموعة الساير القابضة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية للتطوير المستمر للرعاية الصحية في جميع التخصصات، كدلك دعم الجهود الحثيثة لوزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تماشيا مع استراتيجية الساير الطبية في إيجاد الحلول الطبية المتكاملة من خلال شراكتنا وتمثيلنا للعديد من الشركات الطبية العالمية.