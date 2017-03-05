عبدالكريم العبدالله

تشارك الجمعية الصيدلية الكويتية للمرة الاولى في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» والمقام في الامارات في إمارة دبي في دورته الثانية والعشرين خلال الفترة من ٧ الى ٩ مارس ٢٠١٧ لتمثيل الكويت، حيث تم اختيار الصيدلانية الكويتية ثريا سعيد البدر من قبل رئيس المؤتمر د.علي السيد لتكون عضوة في اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للوفد المشارك في مؤتمر دوفات الصيدلانية ثريا البدر في تصريح صحافي على اهمية هذا المؤتمر دوليا واقليميا، حيث يعد مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) واحدا من أهم الفعاليات على أجندة فعاليات دبي والذي يشارك فيه أكثر من ٧٠ دولة من جميع المشاركات الفردية والجماعية. ولفتت الى ان الجمعية ستقوم بطرح جميع انجازاتها خلال السنوات الاخيرة في هذا المؤتمر، فضلا عن توضيح أهداف الجمعية التي تسعى اليها للرفع من مستوى مهنة الصيدلة والصيادلة كافة.