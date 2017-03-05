حنان عبدالمعبود

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي أن هناك نحو 25 مؤتمرا للسنة المالية الجديدة بوزارة الصحة بالاضافة الى 40 ورشة علمية في انتظار اعتماد الميزانية مع التطلع لزيادة اعداد المؤتمرات، لافتا الأنه من المتوقع البت في هذا الموضوع خلال شهرين على وجه التقريب.

جاء هذا التصريح للخشتي على هامش افتتاحه اليوم العلمي السادس الذي يقيمه قسم الأمراض الباطنية بمستشفى الأميري وأشار في تصريحه كذلك الى أن سياسة العلاج بالداخل لم تشهد اضافات جديدة بالفترة الحالية، مشيرا الى أنه تم الاكتفاء بالإضافات الأخيرة من ستة أشهر، وأن الأمر الآن قيد الدراسة لتحديد ما يمكن اضافته.

وقال ان المؤتمرات تستعرض أحدث ما توصل اليه العلم فيما يختص في الأدوية والأجهزة العلاجية وغيرهما، ودائما ما تشكل المؤتمرات العلمية خطوات للأمام وهي مفــيدة كونها تعقد محليا حيث أغلب الأطبـــاء لا يحــــضرون المؤتمــرات التـــي تعقد خارج الكويت بينما محليا يحضرها شريحة كبيرة من الأطباء المستهدفين بمواد المؤتمر العلمية.

من جانب آخر، وعد الخشتي بحل جميع الاشكاليات التي طرحتها رئيسة القسم خلال المحاضرة التي قدمتها، متمنيا التوفيق للجميع.

من جهتها، قالت رئيسة قسم الباطنية في مستشفى الأميري ورئيس مجلس أقسام الباطنية بوزارة الصحة ورئيس اليوم العلمي د. رجاء دشتي «ان اليوم العلمي للقسم من الأنشطة العلمية التي نحرص على اقامتها منذ عام 2009 مؤكدة الحرص على مشاركة الاستشاريين داخل وخارج «الاميري» اضافة الى زائرين من خارج الكويت لتبادل الخبرات، ولفتت الى أن اليوم يتضمن محاضرات علمية وأوراق علمية للأطباء من مختلف التخصصات».

وأشارت الى أنه بمجرد الانتهاء سيبدأ الاعداد لليوم العلمي السابع مشيرة الى أن سيشتمل على مستجدات خاصة مع وجود بعض الاشكاليات بالمستشفى حيث من المنتظر افتتاح التوسعة الجديدة للمستشفى والتي ستحل الكثير من المشاكل ومنها أزمة الأسرة وعدم وجود بعض الخدمات، حيث نتوقع عام 2018 مع المبنى الجديد أن يكون بالقسم نقلة نوعية من جانب الخدمات المقدمة للمرضى.

وبينت أن اليوم العلمي هذه المرة اهتم بتقديم أمور غير مألوفة حيث بكل نخصص يقوم كل محاضر وزائر بتقديم كل جديد وغير مألوف في المجال الطبي، وأشارت الى أن اللجنة المنظمة شعرت بالفخر بسبب عدد الأوراق العلمية التي قدمت هذا العام من قبل الأطباء بمستشفى الأميري حيث تم تقديم 47 ورقة علمية من قبل قسم الباطنية وأقسام الدم والقلب والجهاز الهضمي، لافتة الى حصول المشاركين على 5 نقاط علمية حيث يقع المؤتمر تحت مظلة التعليم الطبي المستمر.