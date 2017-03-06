أكد النائب حمود الخضير ان المركز الجديد بتجهيزاته مدعاة للفخر، وقال في تصريح له على هامش الاحتفال: «تشرفنا بحضور وزير الصحة لافتتاح المركز وهو صرح جيد يضاف الى الخدمات الطبية»، وأشار الى ان الكويت لا ينقصها شيء، حيث الرعاية الصحية جيدة وقد تحتاج الى بعض التطوير، مستدركا: «ان ثقتنا كبيرة بالوزير وتحقيقه لبرنامج الحكومة المتكامل».

وأشار الى ان منطقة الأحمدي تحتاج الى مثل هذه المستوصفات المتكاملة وكذلك الرعاية الصحية والثقافة الصحية، مشيدا بما يتضمنه المركز من عيادات تخصصية متنوعة يفخر بها كل من يعيش على هذه الأرض، ومؤكدا في الوقت نفسه ان المنطقة تحتاج الى المزيد من الافتتاحات مع التنمية الطبية لتوفير الرعاية الصحية في انحاء البلاد.