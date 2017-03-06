قال النائب نايف المرداس: «ان ما نشهده الآن هو باكورة العمل الاصلاحي الذي نأمل أن يكون بداية الانطلاقة الحقيقية لوزير الصحة، ونحن كما عهدتمونا دائمين لأي اصلاح ومحاربة الفساد، والكل يعلم ما حدث في وزارة الصحة في الوقت السابق، ولكننا الآن مقبلون على تشكيل لجنة للتحقيق في كل التجاوزات الصحية سواء علاج بالخارج أو عقود الممرضات أو أي أمر تشوبه شائبة، أيضا نشد على يد الوزير أن يكون هذا الخط الصحيح لخدمة المواطن».

وأضاف: «نأمل في القريب العاجل افتتاح مستوصف المنقف على نهاية هذا الشهر كما وعدنا، كما أن هناك اقتراحات سنقوم بمتابعتها بضرورة افتتاح أكثر من مستشفى بمحافظة الأحمدي والتي يفوق سكانها حوالي مليون و200 ألف».