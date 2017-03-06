تحت رعاية وزير الصحة د. جمال الحربي وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة وشؤون الخدمات الطبية المساندة د. محمد الخشتي ينطلق في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم على ارض المعارض الدولية بمشرف في الصالة رقم (6)، وسط حشد من العارضين الممثلين لكبار المؤسسات ووكلاء منتجات الشركات والمصانع المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية وكبار الزوار والمدعوين.



ويعد معرض ومؤتمر الكويت للصحة الذي يقام بدعم من وزارة الصحة والجمعية الطبية اكبر تجمع متخصص للرعاية الصحية، ويشارك فيه اكثر من 150 شركة عارضة متخصصة منها 20 شركة محلية من الكويت، جاءت لعرض أحدث المنتجات والخدمات في مناخ تجاري وحيوي بمساحة عرض تقدر بأكثر من 3000 متر مربع وتستمر انشطته حتى 8 مارس الجاري، ويعقد على هامش المعرض مؤتمران الاول في مجال السفر الطبي بقصد العلاج والاستشفاء، والثاني في مجال إدارة الرعاية الصحية.

وبلغ عدد الدول المشاركة 15 دولة ضمت كلا من الهند ـ كندا ـ المملكة المتحدة ـ تركيا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تايلند ـ ماليزيا ـ لبنان ـ عمان ـ باكستان ـ الفلبين ـ الامارات العربية المتحدة ـ البحرين ـ ايران، بالإضافة الى الكويت.

كما يوفر هذا الحدث والملتقى منصة عمل لهذه الصناعة الرائدة في مجالات التصنيع الطبي والموردين والموزعين ومزودي الخدمات في قطاع الرعاية الصحية، وأصحاب مشاريع الخدمات الصحية في المنطقة والمستشفيات، والشركات المحلية والإقليمية والدولية، لبيع وتسويق وترويج هذه الصناعة.