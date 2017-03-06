أكدت وزارة الصحة استقرار مخزون الدم في بنك الدم المركزي بفضل حملات التبرع بالدم التي أقيمت اخيرا نافية ما تم تداوله عبر عدد من وسائل «التواصل الاجتماعي» من تأثر العمليات الجراحية بسبب نقص الدم.

وقالت مديرة ادارة خدمات نقل الدم بالوزارة د.ريم الرضوان في تصريح لـ «كونا» على هامش اختتام الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أقامتها الادارة الأسبوع الماضي بمناسبة اعياد الكويت الوطنية واستمرت سبعة ايام تحت شعار «الكويت بدمي» إن الحملة حققت أهدافها وأوصلت رسالتها الإنسانية الى الجميع.



وأضافت انه تم جمع 1500 كيس دم عبر هذه الحملة، مؤكدة ان الإدارة ماضية في تنفيذ خطتها التوسعية بافتتاح افرع جديدة لبنك الدم منها فرع في مركز العبدالرزاق لنقل الدم في منطقة الصباح الصحية التخصصية الشهر المقبل.

وبينت أن من ضمن الخطة التوسعية أيضا افتتاح مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري في مستشفى الصباح لخدمة البرنامج الوطني للخلايا الجذعية والحبل السري ومركز العدان في منطقة الأحمدي الصحية المتوقع افتتاحهما العام الحالي.

وذكرت الرضوان ان الإدارة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للتبرع بالدم الى 5% سنويا بمعدل زيادة عشرة اسرة، مبينة ان البنك يستوعب حاليا 350 متبرعا في جميع فروعه.