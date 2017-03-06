حنان عبد المعبود

كشفت رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بقطاع الشؤون القانونية في وزارة الصحة د.منى الخواري عن انتهاء مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة من اعداد فريق مدربين وطنيين في مجال حماية الطفل بعد سنة من الاعداد والتدريب على مهارات التواصل والقاء المحاضرات وورش العمل في حماية الطفل من سوء المعاملة.

واوضحت الخواري في تصريح صحافي امس ان المكتب قام بمتابعة باختيار الفريق بعد متابعة واشراف على الدورات التدريبية التي قدمت لاطباء الرعاية الاولية في الخمس مناطق الصحية وكذلك لاطباء الصحة المدرسية وأطباء حوادث الاطفال والكبار حتى اصبح لدى مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة فريق من المدربين الكويتيين في مجال حماية الطفل.

وتابعت: سيقوم فريق المدربين بتقديم دورات تدريبية في كل من مجال القطاع الصحي وقطاع التربية والمؤسسات التعليمية وقطاع الشؤون الاجتماعية وذلك من خلال الخطة المدرجة ضمن خطط البرامج الوقائية من «سوء معاملة الطفل» في وزارة الصحة.