قالت رئيسة كلية الرعاية الصحية الأولية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية رئيس مركز العبدالله العبدالهادي الصحي واستشاري طب الأسرة د. هدى الدويسان ان «طب الأسرة» يؤدي دورا مهما في تشخيص وعلاج الحالات المرضية في المجتمع اضافة الى مساعدة الأفراد على تبني سلوك صحي سليم.

جاء ذلك في تصريح أدلت به عقب مشاركتها في مؤتمر المنظمة العالمية لطب الاسرة (ونكا) الذي اختتم دورته الرابعة في ابوظبي.

وذكرت د.الدويسان أن عيادة طب الأسرة تقدم الرعاية الوقائية والاولية للمشكلات الصحية والاجتماعية اضافة الى التشخيص المبكر واتباع افضل الطرق للحد من الامراض الوراثية والتحويل للاستشاري المتخصص عند الحاجة لبعض الأمراض الخطرة.

واضافت ان كلية الرعاية الصحية الاولية في الكويت تسعى الى زيادة عدد منتسبي برامج طب الاسرة نظرا الى اهمية هذه المهنة التي تقدم خدمات صحية شاملة لعلاج الأمراض الوراثية والنفسية والاكلينيكية وتوفر الجهد والوقت والمال للافراد.

واوضحت ان نسبة «أطباء الاسرة في الكويت من العاملين في الرعاية الصحية الاولية تبلغ حاليا 30 في المائة».

وأكدت اهمية مؤتمر المنظمة العالمية لطب الاسرة معتبرة اياه فرصة لتبادل الخبرات المشتركة واستعراض آلية تنظيم العمل والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتطوير مراكز الصحة العائلية والبرامج التدريبية لأطباء الأسرة والممارسين العامين.

وقالت الدويسان ان المؤتمر استعرض آخر المستجدات الاكلينيكية في مجال طب الاسرة الى جانب المراكز الصحية المتطورة في المنطقة والتي من ابرزها مركز (العبدالله العبدالهادي) الصحي الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كأفضل النماذج في الشرق الاوسط لمراكز الرعاية الصحية الاولية كما تم خلاله تدريب اطباء من 13 دولة عربية على مبادئ تطبيق طب الأسرة.

وأضافت أن الكويت سوف تستضيف في مطلع مارس المقبل 2018 الدورة الخامسة لمؤتمر (ونكا)، موضحة انه تم على هامش المؤتمر توزيع كتيبات وعرض فيلم تسجيلي عن المعالم الصحية والثقافية والسياحية في الكويت.