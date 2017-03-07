150 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في خدمات الرعاية الصحية تشارك في المؤتمر حنان عبد المعبود

أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية في وزارة الصحة د.محمد الخشتي ان الوزارة تدرس التعاون مع مستشفيات عالمية كبرى.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض ومؤتمر الكويت للصحة برعاية الوزير د.جمال الحربي أمس في قاعة 6 بأرض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة 150 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في خدمات الرعاية الصحية، بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد ونخبة من الإعلاميين.

وقال الخشتي ان مؤتمر ومعرض الكويت للصحة الذي يقام للمرة الاولى في البلاد امس، يشهد حضورا طبيا واسعا ومن جهات محلية وعالمية، ويواكب ابرز التطورات في المجال الطبي، مبينا ان المؤتمر سيكون بداية لمؤتمرات طبية كبرى اخرى تعقد مستقبلا، مشيرا إلى ان المعرض شهد استعراض مستلزمات واجهزة طبية ولوازم متنوعة من دول اوروبية وآسيوية، كما ان هناك توجهات للاستعانة بخدمات بعض المستشفيات التي شاركت بالمؤتمر، الا انها لاتزال قيد الدراسة، كما ان هناك مستشفيات عالمية مشاركة لديها طاقات كبيرة، واخرى مستوياتها متواضعة، وهناك مستشفيان ندرس أوراقهما وسنجتمع لمناقشة التعاون معهما، لافتا إلى انه تم استعراض خدمات بعض الشركات في نظام الـ «it»، بهدف الاستفادة منها في ملف المريض الالكتروني وتوفير المعلومات الحيوية الصحية، مؤكدا ان الوزارة لا تزال تدرس ملفات الشركات والعروض المقدمة منها والمستشفيات العالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار إن المعرض من المعارض المتخصصة والنوعية التي تقام في ارض المعارض، ويهدف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع، لاسيما المهنيين والمتخصصين والأطباء وغيرهم، مبينا ان الشهر القادم سيشهد معرضا اخر يختص بالقضايا التعليمية التي تهم شريحة واسعة.

وأضاف النصار: ان معرض الكويت الدولي لديه العديد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة بجميع الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في البلاد، ويبحث كل ماهو جديد في هذه المجالات والاعمال.