أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان امس الحرص على توفير وتقديم الوجبات الغذائية الصحية منخفضة الدهون والأملاح لنزلاء المستشفيات، بغية الحد والوقاية من انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية لاسيما السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وقالت القطان للصحافيين على هامش انطلاق أعمال مؤتمر الغذاء والصحة الثالث ان الوزارة بصدد عقد اجتماع مع بعض الشركات المصنعة للأغذية بهدف التوصل الى اتفاق لتقليل نسبة الدهون في الوجبات المقدمة لنزلاء المستشفيات.

وأضافت القطان ان الوزارة تفرض رقابة مشددة على الوجبات الغذائية المقدمة لنزلاء المستشفيات من حيث النوعية والكمية والمواد التي تحتويها، لافتة الى وجود جداول معدة لنوعية الأغذية بما يتناسب وحالة كل مريض.

من جانبها، قالت مديرة ادارة التغذية والإطعام بالوزارة ورئيسة المؤتمر د.نوال القعود ان الإدارة منعت استخدام الدهون المهدرجة والأطعمة (المقلية) وقللت من نسبة الدهون المشبعة في الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

وذكرت القعود خلال افتتاح اعمال المؤتمر المعنون «التغذية وعلاقتها بالأمراض المزمنة غير السارية» ان اللجنة الخليجية للتغذية تعكف حاليا على اعداد دراسة حول كيفية تدعيم فيتامين (د) بالعنصر الغذائي على مستوى دول الخليج العربي بغية الحفاظ على التغذية السليمة.

وأوضحت ان اعمال المؤتمر المستمر حتى 8 مارس الجاري تتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع الخبراء من منظمة الصحة العالمية والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والتعرف على احدث مستجدات مجال التغذية الصحية.

وأضافت ان جدول أعمال المؤتمر يتضمن 21 محاضرة علمية وورش عمل حول كيفية التعامل مع المرضى وطرق التغذية الانبوبية وآلية التحكم في مستوى السكر عن طريق احتساب الكربوهيدرات وكذلك التعامل مع مرضى السمنة.

وأفادت بأن المؤتمر يهدف ايضا الى توعية المجتمع بأهمية التغذية ودورها في الحفاظ على حياة صحية آمنة وسليمة لاسيما ان جميع الإحصائيات تؤكد وجود زيادة في نسب الإصابة بأمراض السمنة والسكري نتيجة عدم اتباع النظم الصحية والغذائية السليمة.

وأشارت القعود في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر ان ادارة «التغذية» حرصت على توفير عيادات للتغذية في كل منطقة صحية بمحافظات البلاد الست، مضيفة انها بصدد زيادة أعداد تلك العيادات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية خلال المرحلة المقبلة.