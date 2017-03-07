حذرت إدارة منظمة الأغذية والعقاقير الأميركية «fda» مقدمي الرعاية الصحية حول العالم من المخاطر المحتملة للبالونات المملوءة بسائل داخل المعدة، والتي تستخدم في علاج السمنة، مؤكدة ضرورة المراقبة عن كثب للمرضى الذين لديهم هذه الأجهزة.

وأهابت الإدارة بمقدمي الرعاية الصحية لهذه الحالات بتقديم تقارير لمساعدتها على الوصول لفهم أفضل لأي مضاعفات قد تحدث بسبب هذه الأجهزة في معالجة السمنة.

وقالت الإدارة ان الأحداث السلبية تنطوي على تضخم بالون المعدة المملوء بسائل بامتلائه بالهواء أو بالمزيد من السوائل «فرط الانتفاخ العفوي» في بطون المرضى، مما يؤدي إلى الحاجة لإزالة الجهاز بشكل سابق لأوانه، مضيفة أن من الأحداث السلبية أيضا للبالون المملوء بسائل هو تطور التهاب البنكرياس الحاد، مما يؤدي أيضا لإزالة الجهاز بشكل سابق لأوانه.

وكانت الإدارة قد تلقت عشرات التقارير عن أحداث سلبية بشأن تضخم نظم البالون المملوء بسائل، وتشمل أعراض زيادة التضخم آلاما شديدة في البطن، وتورما في البطن «انتفاخ البطن» مع أو دون مشقة، وصعوبة في التنفس أو التقيؤ، وقد تتطلب الحالة الإزالة المبكرة للبالون للتخلص من الأعراض التي يعاني منها المريض، وتشير التقارير إلى أن زيادة تضخم البالون قد تحدث بعد تسعة أيام من زرعه.