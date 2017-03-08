حنان عبدالمعبود

يحتفل العالم غدا باليوم العالمي للكلى والذي يركز على تأثير السمنة ونمط الحياة الخامل والخيارات الغذائية غير الصحية على صحة الكلى.



وبهذه المناسبة قال رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمركز حامد العيسى ورئيس رابطة الكلى الكويتية الدكتور تركي العتيبي إن أمراض الكلى المزمنة هي عبارة عن حالات مرضية طويلة الأمد ناجمة عن عجز الكلى عن القيام بوظائفها الطبيعية، مشيرا إلى أن السمنة تعتبر من المخاطر الرئيسية المؤدية للإصابة بمرض السكرى وارتفاع ضغط الدم اللذين يشكلان 70% من أسباب الفشل الكلوي.

وأوضح العتيبي أن الكلى تعمل لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة فوق طاقتها حيث يقع عليها عبء تصفية كميات كبيرة من الدم تفوق المعدل الطبيعي بسبب زيادة وزن الجسم وسد احتياجات نظام الأيض وبالتالي قد يؤدي العبء الزائد على الكلى الى تعرضها للتلف على المدى البعيد.

وبيّن العتيبي أن رابطة الكلى الكويتية ستعقد سلسلة من الفعاليات تماشيا مع جهود الوزارة الرامية إلى التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والتي يتسبب معظمها في أمراض الكلى وخاصة أمراض السكر وضغط الدم والسمنة، حيث تنظم عددا من الفعاليات التوعوية الصحية ومنها إقامة يوم توعوي غدا الخميس في مجمع الأفنيوز.