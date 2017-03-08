تفقد وكيل وزارة الصحة، بالانابة د.وليد الفلاح معرض ومؤتمر الكويت للصحة المقام تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي بأرض المعارض الدولية في مشرف، بمشاركة نحو 150 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية تمثل عارضين لكبار المؤسسات ولوكلاء منتجات الشركات والمصانع المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية وكبار الزوار والمدعوين، وتستمر فعاليات أنشطتهما حتى مساء اليوم الاربعاء.

جال الوكيل الفلاح في المعرض متفقدا أجنحة العارضين وتحدث الى مسؤولي الأجنحة المشاركة، واطلع على انشطتها المختلفة، مشيدا بالمستوى الذي ظهر عليه المعرض وبالمؤسسات الراعية له والمشاركة فيه، وبالقائمين على تنظيمه.



ورافق الفلاح خلال زيارته التفقدية كل من الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة وشؤون الخدمات الطبية المساندة د.محمد الخشتي، والرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار، ومدير ادارة العلاقات العامة بالشركة ضاري العيبان، ورئيس مجلس ادارة شركة اتيكس المنظمة للمعرض فراس المرتضى، والمدير التنفيذي لشركة اتيكس دبي مازن محفوظ.

ويعد معرض ومؤتمر الكويت للصحة الذي يقام بدعم من وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية اكبر تجمع متخصص للرعاية الصحية، حيث تشارك فيه 150 شركة عارضة متخصصة منها 20 شركة محلية، تعرض أحدث المنتجات والخدمات في مناخ تجاري وحيوي بمساحة عرض تقدر بأكثر من 3000 متر مربع، ويعقد على هامش المعرض مؤتمران، الاول في مجال السفر الطبي بقصد العلاج والاستشفاء، والثاني في مجال إدارة الرعاية الصحية. وبلغ عدد الدول المشاركة 15 دولة ضمت كلا من الهند، كندا، المملكة المتحدة، تركيا، الولايات المتحدة الأميركية، تايلند، ماليزيا، لبنان، عمان، باكستان، الفلبين، الامارات العربية المتحدة، البحرين، ايران، بالإضافة الى الكويت.