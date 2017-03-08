حنان عبد المعبود

كشفت مديرة ادارة الجودة والاعتماد د.بثينة المضف عن الانتهاء من بحث استبياني ضخم أجرته ادارة الجودة والاعتماد عن قياس ثقافة السلامة في المؤسسات الصحية، مبينة أن الاستبيان شمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وقالت ان الأداة المستخدمة في القياس هي أداة عالمية ذات مصداقية وتم تطويرها بشكل يناسب النظام الصحي الكويتي، مؤكدة أن نسبة الاستجابة لهذا الاستبيان كبيرة ونتائجه ستعطي فكرة واضحة عن برامج السلامة.

جاء ذلك ضمن تصريح للمضف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الصحة للاعلان عن انطلاق أنشطة مؤتمر الكويت للجودة في الرعاية الصحية والذي سيعقد في الفترة من 13 الى 15 من مارس الجاري تحت شعار«معا نستطيع، نحو التغيير، تبادل الخبرات»، وبينت ان نتائج الاستبيان سيتم اعلانها لأول مرة خلال المؤتمر، كما أعلنت أن هناك عددا من المشاريع لتحسين الجودة في الرعاية الصحية الأولية، قامت بها عدة مراكز صحية وتوصلت الى نتائج ممتازة في تطوير الخدمة وسيتم عرضها أيضا خلال المؤتمر.



وقالت المضف ان المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على أحدث ما توصلت اليه الأبحاث العلمية في الجودة وسلامة المرضى وكيفية احداث التغيير في النظام الصحي، وكذلك الوسائل المختلفة والأدوات التي تستخدم في عملية تطوير الخدمة الصحية، مبينة أن المؤتمر يشهد مشاركة محلية واقليمية وعالمية حيث سيشارك فيه خبراء من بريطانيا وكندا، كذلك هناك مشاركات خليجية من عمان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وذلك للتعرف على الأنظمة المماثلة للنظام الصحي بالكويت، وتطبيق نفس المفاهيم والأساليب مما يحدث تطويرا للخدمة.



وأضافت ان النظام الصحي واحد سواء بدول الخليج أو بالغرب ونحن نتعلم من بعضنا البعض، فإحدى التوصيات العالمية تشير الى ضرورة خلق شبكة للتواصل بين المهتمين بالجودة وبالتالي التعرف على التطبيقات الناجحة والاستفادة منها.



من جانبها، قالت رئيسة برنامج مؤشرات الجودة بقسم المعايير والمؤشرات د.هناء الغانم ان المؤتمر يضم عدة محاور منها تحسين الجودة والسلامة والقيادة الفعالة في الرعاية الصحية، ومؤشرات جودة الرعاية الصحية والتي بدونها لا يمكن تقييم الأداء أو الارتقاء بالرعاية الصحية في المؤسسات الصحية.