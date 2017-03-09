حنان عبد المعبود

أعلنت حملة «كان» التوعوية لمرض السرطان اطلاق حملتها للتوعية بالنمط الصحي للحياة، وذلك أول من أمس تحت شعار «انعش حياتك»، والتي تتضمن التوعية بسرطان القولون والمستقيم.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان (كان) د.خالد الصالح في كلمته بهذه المناسبة ان هذا المرض شهد في العقدين الماضيين تصاعدا في ترتيب أنواع السرطانات من حيث الانتشار في الكويت، حتى أصبح يحتل المرتبة الثانية تقريبا من حيث الانتشار بين الرجال والنساء.

وأشار الى ان هناك سعيا حثيثا سيكون خلال فعاليات الحملة التي تمتد على مدار شهر كامل لحث الجمهور على تغيير الكثير من أنماط الحياة السيئة اليومية لديهم مثل تناول الوجبات الغذائية الغنية بالدهون والقليلة الألياف واتباع أسلوب الحياة والبعد عن الخمول المتمثل بكثرة الجلوس وقلة الحركة مما يرفع من نسبة المخاطر الإصابة بالسمنة والتي لها علاقة بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ومنها السرطان.



ولفت الصالح الى ان حملة النمط الصحي ستشهد هذا العام تنظيم العديد من المحاضرات في المؤسسات والأهلية والخاصة والحكومية والشركات والبنوك، إضافة إلى التواجد في المجمعات التجارية لتوزيع الكتيبات والبروشورات التوعوية حول سرطان القولون والمستقيم، والتي تتضمن شرحا مبسطا حول طرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.



وأشار الى ان التغذية السليمة حقيقة علمية لا جدال فيها لمقاومة السرطان، لافتا الى ان في الكويت عدة أمراض سرطانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتغذية وعلى رأسها سرطان القولون والمستقيم، ونظرا لان الكويت فيها أكثر معدلات السمنة في العالم، وانطلاقا من مسؤولية حملة «كان» تم تدشين هذه الحملة للتوعية بأهمية اتباع نمط صحي للحياة