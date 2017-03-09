حنان عبدالمعبود

أقامت ادارة الصحة المدرسية بالتعاون مع ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية حفلا لتكريم الطلبة المبدعين الفائزين في مسابقة الملصقات الصحية تحت رعاية وكيل وزارة الصحة بالإنابة الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.وليد الفلاح.

وأكدت مدير ادارة الصحة المدرسية د.افتكار العدواني أن الإدارة أقامت هذا المعرض بهدف نشر التوعية بين الطلبة حول الأمراض المزمنة غير المعدية خاصة فيما يختص بالتدخين والغداء غير الصحي، حيث عبروا عنها من خلال الملصقات، وسنستخدمها كإدارة في عمل بوسترات توزع في عيادات الصحة المدرسية.

وأضافت ان الجيد في الأمر أن الفكرة حينما تأتي من طالب تصل الى من هم في مثل عمره بشكل أسرع وأسهل، كما تظهر لنا ما يدور في خلدهم حول هذه الأمراض، والتي ظهرت جليا اليوم من خلال ما قدموه من أعمال، وبالفعل اتضح مفهومهم من خلال اللوحات، حيث الكل يعي جيدا خطورة هذه الأمراض، حيث قدموا شرحا لكل لوحة تناولوا فيها خطورة العادات السيئة التي تؤدي الى الإصابة بالأمراض ويؤكدون على ضرورة الوقاية منها.