عبدالكريم العبدالله

علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى عن تنسيق بين وزارة الصحة وبلدية الكويت لربط انتهاء صلاحية بطاقة «اللياقة الصحية» بانتهاء تاريخ الإقامة للعاملين في مجال متداولي الأغذية من العمالة في المطاعم والتجهيزات الغذائية وغيرهم من الوافدين.

وذكرت المصادر ان هذا يأتي للحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من خلو متداولي الأغذية من أي أمراض وبائية، مشيرة إلى انه سيتم فحصهم من جديد في حال تجديد الإقامة وإصدار شهادة لياقة صحية جديدة.

والجدير بالذكر أن بلدية الكويت كانت قد نقلت في السابق اختصاص إصدار شهادة «اللياقة الصحية» إلى وزارة الصحة ممثلة بقسم صحة متداولي الأغذية، بعد أن كانت هي الجهة المخولة بإصدارها في السابق، علما أن تحصيل رسوم إصدار شهادات اللياقة الصحية لمتداولي الأغذية، والتفتيش على المطاعم يعتبر من مسؤولية واختصاص البلدية التي وفرت موظفين لتحصيل الرسوم ومفتشين على أماكن التجهيزات الغذائية.‏