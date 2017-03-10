حنان عبدالمعبود

دشنت رابطة الكلى الكويتية الاحتفال باليوم العالمي للكلى أمس تحت عنوان «نمط حياة صحي لكلى سليمة»، وهو يواكب ثاني خميس من شهر مارس لكل عام وهذا العام وافق 9 مارس.

وأكد رئيس الرابطة د.تركي العتيبي في تصريح صحافي على هامش الفعالية تضاعف نسب زيادة الوزن حول العالم بحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية التي أشارت الى ان معدلات زيادة الوزن في عام 2014 بلغت مليارا و900 مليون حالة، من بينها 600 مليون حالة إصابة بالسمنة. ولفت الى ان السمنة لها علاقة مباشرة بأمراض السكري والضغط والقلب ومن ثم أمراض الكلى، حيث تمثل السمنة 80% من أسباب الإصابة بالسكري من النوع الثاني و50% من اسباب الإصابة بالفشل الكلوي في الكويت.

وذكر ان هذا الاحتفال يمثل باكورة احتفالات رابطة الكلى باليوم العالمي لهذا العام حيث تشمل الاحتفالات ايضا اقامة ماراثون للمشي غدا «السبت» بالجزيرة الخضراء، وتعقبه محاضرات علمية في اليوم التالي بمشاركة عدد من الأطباء العالميين. واشار كذلك الى ان اليوم العالمي للكلى هذا العام يحتفى به في اكثر من 100 دولة.

وقال ان مرض الكلى المزمن داء يصيب الكلى ويجعلها غير قادرة على تنقية الدم من السموم وطرح الفضلات كما ينبغي، مما يسبب تجمع السموم في الجسم، ويؤدي إلى مضاعفات على صحة المصاب وقد يقود في النهاية إلى الفشل الكلوي، وهو ما يتطلب في النهاية إجراء غسيل للكلى أو زراعة كلية جديدة.

ولفت الى ان أحد تحديات الكشف عن مرض الكلى المزمن يتمثل في كونه يتطور ببطء وعلى مدار أشهر أو سنوات، ولذلك فإن الأعراض تتأخر ولا تظهر على الشخص إلا عندما يكون المرض قد بلغ مراحل متقدمة وأثر بشكل ملحوظ على وظائف الكلى.

ومن أعراض الإصابة به، قال: التعب، صعوبة التركيز، فقدان الشهية، صعوبات في النوم، تشنج في العضلات، تورم في الكاحلين والقدمين، وحكة في الجلد نتيجة تراكم سموم الجسم تحت الجلد وعدم طرحها والتخلص منها مع البول.