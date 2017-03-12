حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.وليد الفلاح عن ان الوزارة بصدد البدء بالإجراءات التنفيذية لاستحداث إدارة مستقلة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بما يتوافق مع التزامات دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بموجب الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ذات العلاقة بالصحة والتي يتعلق الهدف الثالث منها بضمان تمتع الجميع بالصحة والعافية في جميع المراحل العمرية وتتناول الغايات المتعلقة بهذا الهدف الوقاية والتصدي للإمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها كما تتضمنها خطط العمل والاستراتيجيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO ).



وأكد في تصريح صحفي أن وزارة الصحة تضع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية (وفي مقدمتها مرض السكر والسرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة) وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها ( وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والخمول البدني والتغذية غير الصحية) علي قمة أولوياتها نظراً لكونها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه النظم الصحية الحديثة في مختلف دول العالم ومن بينها النظام الصحي بدولة الكويت بسبب الوفيات والمضاعفات والإعاقات الناتجة عنها والأعباء المترتبة عليها على الأفراد وعلى الأسر والمجتمع وعلى خطط وبرامج التنمية المستدامة لذلك فقد أصبح إستحداث إدارة مستقلة بالوزارة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ضرورة ملحة وأولوية تنموية وطنية للتنسيق بين الجهات المختلفة وتنفيذ محاور برامج التخطيط والتنمية و تحديث المعلومات الصحية وقاعدة البيانات للمؤشرات المتعلقة بمعدلات إنتشار عوامل الخطورة والأمراض المزمنة وتنفيذ سياسات وبرامج متعددة القطاعات بالتعاون والتنسيق مع الإدارات والأقسام ذات الصلة سواء من داخل وزارة الصحة أو مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للتوعية بالأنماط الصحية للحياة والترصد المستمر لمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الصحية الداعمة للسلوكيات الصحية طوال مراحل العمر ودمج الصحة في جميع السياسات.

وأشار إلى الدراسات التي قامت بإجرائها الوزارة بهدف التحديث المستمر لقاعدة المعلومات الوطنية المتعلقة بمؤشرات معدلات انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها من خلال إجراء المسوحات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHOبصورة دورية. وكشف عن أن تقرير المسح الصحي العالمي WHO ( 2013 ) وتقرير المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية (2015 ) قد أظهرا ارتفاع معدلات التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية ذات المحتوى المنخفض من الخضروات والفواكه وعوامل الخطورة الأخرى لأمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية ووفقاً لنتائج تقرير المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية الذي أجرته الوزارة وصدر تقريره النهائي عام 2015 قد بلغ معدل عدم تناول الكميات الكافية من الخضروات والفواكه 83,8 % بين الجنسين ( 81,4 % بين الذكور و 86 % بين الإناث ) بينما بلغ معدل الخمول البدني 62,6 % بين الجنسين ( 51,4 % بين الذكور 72,8% بين الإناث( أما من حيث معدل إنتشار السمنة فقد بلغ 40,2 % بين الجنسين ( 44 % بين الإناث و 36,4 % بين الذكور) بينما بلغ معدل زيادة الوزن 77,2 % بين الجنسين ( 78,4 % بين الذكور و 76,1 % بين الإناث).

ونوّه وكيل وزارة الصحة بالإنابة إلى استجابة د. جمال الحربي وزير الصحة وتبنيه لمقترح إستحداث الإدارة الجديدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ولأول مرة في تاريخ الوزارة بما يتفق مع إستراتيجية التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واستعدادات الوزارة وحرصها على إستكمال المتطلبات اللازمة لإعداد وتقديم التقارير الدورية بالمنهجية العلمية لمنظمة الأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية وللمنظمات الدولية والإقليمية وبما يبرز الإنجازات التي يتم تحقيقها في هذا المجال وضمن استعدادات وزارة الصحة بدولة الكويت لإجتماع منظمة الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى المزمع عقده في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر عام 2018 لمتابعة التقدم المحرز من جانب دول العالم لتنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية الصادر عن اجتماع قمة الأمم المتحدة رفيع المستوى في سبتمبر 2011.

وكشف عن قيام الوزارة بالمتابعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإستحداث الإدارة الجديدة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ووضع اختصاصات ومهام المراقبات والأقسام والوحدات التابعة لها بما يتفق مع قرارات الخدمة المدنية والمهام والمسئوليات التي سوف تضطلع بها الإدارة الجديدة والتي ستشتمل علي تنفيذ برامج التوعية لنشر السلوكيات المعززة للصحة ودمج الصحة في جميع السياسات وتنفيذ برامج المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة في مراحلها الأولي والتدخل بالعلاج قبل تقدم المرض وحدوث مضاعفات فضلاً عن القيام بالبحوث الصحية والدراسات في مجال الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها وأعداد وتحديث قاعدة المعلومات الوطنية عن تلك الأمراض وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والاستفادة من نتائجها للتخطيط وتنفيذ ومتابعه تنفيذ البرامج الصحية والإنمائية وإعداد التقارير التي تلتزم دولة الكويت بتقديمها للمنظمات الدولية.