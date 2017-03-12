«دخول البيت الابيض غير الخروج منه!»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وهم ينشرون صورتين لباراك اوباما الاولى حين دخل البيت الابيض رئيسا والثانية وهو يخرج منه بعد الانتخابات الأخيرة
وكتبوا: ماذا فعلت سنوات الرئاسة الأميركية بوجه أوباما؟ هكذا جاء التعليق على صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مجددا جمعت بين لحظتين فارقتين في حياة أول رئيس أميركي من اصول افريقية، إحداهما من أول خطاب له في البيت الأبيض في
20 يناير 2009 لدى بلوغه سدة الحكم والثانية من خطاب الوداع بعد 8 سنوات من ذلك التاريخ.
«اصعب دور في حياتي»
الفنانة النجمة هيفاء وهبي اثناء تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «الحرباية» الذي تعود به للمنافسة في دراما رمضان المقبل بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل «مريم» رمضان قبل الماضي.
وتعتمد أحداث المسلسل على التصوير في أكثر من محافظة في مصر وسوف يسافر فريق العمل إلى لبنان خلال الفترة المقبلة لتصوير عدد من المشاهد هناك. وتقول هيفاء: اتمنى الا يكرهني الجمهور في هذا الدور، لأنه من أصعب الادوار التي قدمتها على الشاشة.
«انا تحت أمر السيادة»
النجمة المصرية يسرا متحدثة عن مسلسلها الجديد في رمضان المقبل «تحت أمر السيادة» بعد ان تم تغيير اسمه الاول «على سلم الخدامين» حيث رأت يسرا ان الاسم الجديد أكثر رونقا وواقعية، وتقول يسرا: دوري في هذا المسلسل يختلف عن آخر مسلسل لي وهو «فوق مستوى الشبهات» الذي عانيت بعده كثيرا كي أخرج من الشخصية التي تتنافى كلية مع طبيعتي.
«نجم فريق بايرن ميونيخ حزين»
تقارير صحافية إنجليزية تؤكد ان دوجلاس كوستا، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، أبدى عدم سعادته للعب في الفريق البافاري، للمرة الثانية في أقل من شهر.
ووفقا لما نشرته صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، فإن كوستا قد لا يشعر بالسعادة بعد وضعه على مقاعد البدلاء، خلال مواجهة بايرن ميونيخ وارسنال الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
«خفت على اصبعي من الخاتم»
نجمة هوليوود نيكول كيدمان تكشف سبب طريقتها الغريبة في التصفيق التي قوبلت بانتقاد البعض في مهرجان الأوسكار الأخير حين كانت تصفق باستخدام راحتي اليدين فقط دون مشاركة الأصابع في ذلك، حيث قالت: كنت اخشى ان يجرح الخاتم اصبعي.
«مهنتي أهم من الحب والزواج»
العارضة أدريانا ليما بعد انفصالها عن حبيبها جوليان ايدلمان.
وقال مصدر ان الانفصال جاء بسبب تضارب جداول مواعيدهما.
وكشف للمرة الأولى عن علاقة الثنائي في يوليو 2016 عندما تم رصدهما يدا بيد في نانتوكيت. وتفيد التقارير بان ادريانا تركز بشكل كلي على مهنتها في مجال عرض الأزياء، قائلة «العمل أهم من الحب والزواج».
ماذا قال رواد التواصل الاجتماعي عن صور خروج باراك أوباما من البيت الأبيض بعد انتهاء فترته الرئاسية؟.. وما هو أصعب دور في حياة هيفاء وهبي الفنية؟.. والنجمة يسرا تتحدث عن «تحت أمر السيادة»