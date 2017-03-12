الفلاح :معدل عدم تناول الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه بلغ 83.8 بين الجنسين



اعلنت وزارة الصحة الكويتية بدءها باجراءات تنفيذية لاستحداث ادارة للوقاية من الامراض المزمنة غير المعدية معتبرة ذلك اولوية وطنية لتنفيذ برامج التخطيط وتحديث قاعدة البيانات لمؤشرات انتشار عوامل الخطورة والامراض المزمنة.



وقال وكيل وزارة الصحة بالانابة الدكتور وليد الفلاح في تصريح صحافي اليوم السبت ان استحداث الادارة الجديدة يتوافق مع التزامات الكويت امام المجتمع الدولي للتوعية بالانماط الصحية.

وذكر الفلاح ان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تبنى فكرة استحداث الادارة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق مع إستراتيجية التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية لاستكمال واعداد وتقديم التقارير الدورية لمنظمات الامم المتحدة والصحة العالمية والمنظمات الدولية والاقليمية.

واضاف ان الوزارة حددت اختصاصات ومسؤوليات ومهام واقسام الادارة الجديدة بما يتفق مع قرارات الخدمة المدنية التي ستشمل تنفيذ برامج التوعية لنشر السلوكيات المعززة للصحة ودمج الصحة في جميع السياسات.

واوضح الفلاح ان من مهام الادارة تنفيذ برامج المسوح الصحية للاكتشاف المبكر للامراض المزمنة والتدخل بالعلاج قبل حدوث مضاعفات واجراء البحوث الصحية في مجال الامراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.

وقال ان من المهام ايضا اعداد وتحديث قاعدة المعلومات الوطنية عن تلك الامراض والاستفادة من نتائجها للتخطيط ومتابعة تنفيذ البرامج الصحية والانمائية واعداد التقارير التي تلتزم الكويت بتقديمها للمنظمات الدولية.

وذكر ان (الصحة) تضع الوقاية والتصدي للامراض المزمنة غير المعدية وفي مقدمتها امراض السكر والسرطان والقلب والامراض التنفسية المزمنة على رأس اولوياتها كونها احد التحديات الاساسية التي تواجه النظم الصحية الحديثة في العالم.

واضاف ان المسوح الصحية التي اجرتها الوزارة مع منظمة الصحة العالمية عامي 2013 و 2015 بهدف التحديث المستمر لقاعدة المعلومات الوطنية المتعلقة بمعدل انتشار الامراض المزمنة غير المعدية كشفت ارتفاع معدلات التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية.

واوضح انه فيما يتعلق بالتغذية غير الصحية ذات المحتوى المنخفض من الخضراوات والفواكه فقد اظهرت المسوح ان معدل عدم تناول الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه بلغ 8ر83 في المئة بين الجنسين في حين بلغ معدل الخمول البدني 6ر62 في المئة بين الجنسين ومعدل انتشار السمنة 2ر40 في المئة بين الجنسين