حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

انتهت الجمعية الطبية الكويتية من الصياغة النهائية للوائح الداخلية لتنظيم عمل الروابط الطبية المتخصصة التابعة للجمعية الطبية الكويتية، وشدد الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.محمد القناعي في تصريح صحافي على أهمية دور الروابط في تعزيز الصحة للمجتمع من خلال برامج توعوية ومشاركات مجتمعية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الأطباء العلمي من خلال المؤتمرات وورش العمل.

وكشف د.القناعي عن تأسيس الجمعية مكتبا لشؤون الروابط الطبية وذلك لتسهيل العمل للروابط لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن عدد الروابط حاليا يبلغ ٤٥ رابطة. وأفاد بأن الجمعية الطبية تعتبر الجمعية العربية الوحيدة المشاركة في الجمعية الطبية العالمية والتي تضم بعضويتها اكثر من 100 جمعية طبية، مبينا أن الجمعية تسعى للمشاركة في عضوية كثير من اللجان التابعة للجمعية الطبية العالمية والتي ترفع توصيتها مباشرة الى منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق آخر، أعلن د.القناعي عزم الجمعية الطبية الكويتية تطوير العلاقة مع منظمة أطباء بلا حدود قريبا لتشمل الاستشارات عن بعد (Telemedicine)، وذلك ليتسنى للأطباء تقديم الاستشارات الطبية للمحتاجين حول العالم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتأمين سرعة الاستشارة وسهولة الوصول الى الأماكن المنكوبة.