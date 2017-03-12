حنان عبد المعبود

أعلن وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. وليد الفلاح أن وزارة الصحة بصدد البدء بالإجراءات التنفيذية لاستحداث إدارة مستقلة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بما يتوافق مع التزامات الكويت أمام المجتمع الدولي بموجب الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ذات العلاقة بالصحة والتي يتعلق الهدف الثالث منها بضمان تمتع الجميع بالصحة والعافية في جميع المراحل العمرية.

وقال الفلاح في بيان للوزارة إن الغايات المتعلقة بهذا الهدف تتناول الوقاية والتصدي للإمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها كما تتضمنها خطط العمل والاستراتيجيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، مؤكدا أن وزارة الصحة تضع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية «وفي مقدمتها مرض السكري والسرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة» وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها (وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والخمول البدني والتغذية غير الصحية) على قمة أولوياتها نظرا لكونها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه النظم الصحية الحديثة في مختلف دول العالم ومن بينها النظام الصحي بالكويت بسبب الوفيات والمضاعفات والإعاقات الناتجة عنها والأعباء المترتبة عليها على الأفراد وعلى الأسر والمجتمع وعلى خطط وبرامج التنمية المستدامة.