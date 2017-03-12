حنان عبد المعبود

نجح الفريق الطبي بوحدة جراحة المسالك البولية بمستشفى مبارك الكبير بقيادة البروفيسور عادل الحنيان وبمساعدة د.محمد ماجد حسبو وبمعاونة كل أطباء التخدير والهيئة التمريضية وفنيي الأشعة لأول مرة بتنفيذ تقنية حديثة لاستخراج حصوات متعددة من الكلية اليمنى لمريضة من جنسية آسيوية في العقد الرابع من العمر كانت تعاني لأشهر من آلام وأمغاص كلوية متعددة بالكلية اليمنى ناتجة عن حصوات متعددة يصل حجم اكبرها الى 2سم بحوض وجيوب الكلى دون مضاعفات وامتثالها الشفاء وخروجها من المستشفى في اليوم الثاني بعد العملية.

وقد أوضح البروفيسور عادل الحنيان ان هذه التقنية اعتمدت على ما يلي:

أولا: وضع المريضة في وضعية الاستلقاء على الظهر مع تعديل طفيف للتمكن من إجراء منظار الكلى ومنظار المثانة في آن واحد.

ثانيا: الاستدلال بواسطة الموجات الصوتية أثناء إجراء ثقب الكلى عن طريق فتحة بالجلد لا تتعدى 1سم للتقليل من استخدام الأشعة السينية أثناء العملية.

ثالثا:استخدام الليزر العالي التردد لتحويل الحصوة إلى رمل ناعم في أقل وقت ممكن.

وقد أدت هذه التقنيات الحديثة عالميا الى تقليل وقت العملية بشكل كبير، اختصار فترة اقامة المريض بالمستشفى الى يومين كحد اقصى وقصر فترة النقاهة بعد العملية وممارسة المريض لحياته العملية في خلال اسبوع من اجراء العملية

من جهته، أضاف د.محمد ماجد حسبو انه في السابق كان يتم اجراء منظار الكلى على مرحلتين فيتم بعد تخديره نومه على الظهر في وضعية الولادة ثم اجراء منظار مثانة ووضع قسطرة حالب ثم تعديل وضعه نائما على البطن لإجراء منظار الكلى واستخدام الاشعة السينية للاستدلال عند ثقب الكلى وذلك كان يستغرق وقتا اكثر الى جانب صعوبة الوضعية للمرضى زائدي الوزن او الذين يعانون من امراض بالقلب او الصدر.