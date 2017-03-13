قرار زيادةرسوم الخدمات الصحية على الوافدين لم يوقّع حتى الآن





حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحةد. جمال الحربي عن دراسة تجرى حاليا حول ادارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية التابعة لها، مؤكدا ان تغييرات جذرية ستطول الإدارة والمكاتب ولكن بعد الانتهاء من الدراسة التي قد تستغرق ما يقارب الشهرين.

جاء هذا التصريح للوزير على هامش افتتاحه صباح أمس مركز المرحوم عبدالرحمن عبدالله الزيد الصحي «غرب مشرف» والذي أقيم بتبرع من مفيدة عبدالرحمن الزيد بكلفة اكثر من مليون دينار بحضور لمسؤولي وزارة الصحة وممثل عن المتبرع.

وقال الوزير في تصريحه من جانب آخر وفيما يختص بقضية الطبيب الذي نشر مقاطع فيديو لمريضة شبه عارية وهو يجري لها عملية شفط للدهون، ان هذا الأمر قيد التحقيق. وطالب الوزير بالتحقيق فور علمه بالأمر، لافتا الى انه تم التحقق من الأمر بتفتيش المركز واستدعاء الطبيب، وأكد أن بعدها سيكون هناك تحقيق بلجنة التراخيص وايضا اللجنة العليا للتحقيقات، ومن ثم سيتخذ القرار الملائم.

من جهة أخرى، أكد الحربي وفيما يختص بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين وما ان تم توقيع القرار من عدمه قال «ان القرار لم يتم توقيعه حتى الآن».

وعن المركز قال وزير الصحة: ان مركز عبدالرحمن عبدالله الزيد الصحي أقيم بتبرع كريم من مفيدة عبدالرحمن عبدالله الزيد بكلفة اجمالية بلغت مليون دينار وان المركز يجسد على ارض الواقع القيم الاصيلة والنبيلة التي تسود المجتمع على هذه الأرض الطيبة والتي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، وان المشروع يشكل صفحة جديدة ومضيئة في السجل الناصع لمساهمات أهل الكويت الاوفياء في اقامة المشاريع والمبادرات الصحية.

وأوضح ان المركز يتكون من دورين وتبلغ مساحة الموقع 7 آلاف متر مربع وتحيط به مواقف سيارات على مساحة 4 آلاف متر مربع داخل اسوار المركز لخدمة المراجعين والعاملين، مشيرا الى ان الدور الأرضي للمركز يضم صالات وقاعات استقبال المرضى والمكاتب الإدارية وقسم السجلات الطبية بالاضافة الى عيادات الطوارئ والطب العام وعيادات رعاية مرضى السكر وفحص قاع العين والعناية بالقدم لمرضى السكر وعيادات التغذية والصيدلية والمختبرات وغرف فحص الدم والتعقيم والخدمات.

كما بين ان الدور الأول للمركز يضم عيادات وأشعة الأسنان وعيادات الأمراض المزمنة والعيادات التخصصية ورعاية الامومة والسونار والصحة الوقائية والتطعيمات وعيادات الاطفال والسمع والنطق كما يقدم المركز خدمات الطوارئ والخدمات الوقائية والعلاجية وتعزيز الصحة.

ولفت الوزير الى انه تم تجهيز المركز وفقا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية، وذلك ضمن رؤية الوزارة للتطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة وبما يمكن معه تقديم الرعاية الصحية المتكاملة التي تراعي حقوق وسلامة المرضى وخصوصيتهم، مبينا ان المركز سيعمل حتى منتصف الليل طوال الدوام الرسمي من يوم الاحد حتى الخميس من كل اسبوع، وسيغطي الخدمة لنحو 10 آلاف من سكان المنطقة.

وأشار الى انه مع افتتاح المركز الجديد سيصبح عدد المراكز الصحية بمنطقة حولي الصحية 17 مركزا صحيا تغطي جميع المناطق السكنية.