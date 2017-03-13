حنان عبد المعبود

تمكن استشاري الأورام النسائية د. وليد فهد الجسار، والفريق الطبي المعاون له من إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم يبلغ وزنه أكثر من أربعة كيلوغرامات ونصف الكيلو من بطن مواطنة يبلغ عمرها 33 عاما. وقال د. الجسار في تصريح خاص لـ «الأنباء» تم تشخيص حالة المريضة أنها مصابة بورم ليفي في الرحم ولا بد من استئصاله، مبينا أن الأورام الليفية عادة يكون مصدرها الرحم، ووقت إجراء عملية الاستئصال قد يكون لزاما في بعض الأوقات استئصال الرحم.

وبين أنه في حالة هذه المريضة تم استئصال الورم الذي يزن أربعة كيلو و600 غرام وهو ورم ليفي حميد، مشيرا الى أن الأورام الليفية نسبة كونها سرطانية نادرة جدا حيث تبلغ واحدا في الألف فقط، ولكن المشكلة أنه حينما يكون كبيرا لا بد من استئصاله، خاصة أنه يؤثر على الحمل.



كما أوضح الجسار أنه ليس كل ورم ليفي يحتاج الى عملية، وإنما لا بد أن تكون هناك أعراض ليتم إجراء العملية.