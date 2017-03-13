حنان عبد المعبود

أعلن رئيس المؤتمر الثامن لمستجدات أمراض الغدد الصماء والاستقلاب ورئيس رابطة الغدد الصماء الكویتیة الاستشاري ورئيس وحدة الغدد الصماء بمستشفى مبارك الكبير واستاذ الغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الكويت البروفيسور كمال الشومر أن المؤتمر الذي يعقد نهاية هذا الأسبوع شامل ويعتبر الأول من نوعه في الكويت من حيث إدراج جميع أمراض الغدد الصماء ضمن محاوره وعليه اطلق عليه اسم المؤتمر العالمي الأول لرابطة الغدد الصماء الكويتية، حيث تم اختيار المحاور للمؤتمر بدقة تتمثل في التركيز على اكثر أمراض الغدد الصماء شيوعا بمنطقة الخليج وبالكويت على وجه الخصوص ضمن 6 محاور.

وأوضح الشومر في تصريح له أن المحاور تتضمن صحة الغدة الدرقية وأمراضها، والسمنة والسكري وارتفاع الدهون وأمراضها الهرمونية، وأمراض الغدة النخامية وكذلك أمراض الغدة الكظرية وأمراض غدد الأطفال بالإضافة إلى أمراض الغدة جار الدرقية وخلل الكالسيوم ونقص فيتامين «د».

وقال ان هذا المؤتمر الذي نظم بالتنسيق مع وحدة الغدد الصماء بمستشفى مبارك الكبير يعكس مدى الاهتمام بالصحة سعيا للمساهمة في تقليل نسبة الإصابة بأمراض الغدد الصماء المتعلقة بالمجالات السابقة نظرا للنسب الكبيرة لها في الحقبة الزمنية الأخيرة بالكويت وتزايد ملحوظ باكتشاف داء السمنة والسكري واعتلال الغدد الصماء الدرقية والنخامية والكظرية وجار الدرقية، كما لا يقل عن ذلك أيضا مدى انتشار نقص فيتامين «د» وآثاره على الجسم والعظام السلبية، لافتا الى أنه سيتم التطرق لهذه الأمراض وخصوصياتها بحضور مجموعة من ابرز الأطباء العالمين من أميركا وبريطانيا ودول الخليج لمواكبة المستجدات والأبحاث وطرق التشخيص والعلاج والوقاية.

ولفت الشومر إلى أنه سيتم التطرق للمحاور بطريقة علمية تدمج المشاركة العلمية من محاضر عالمي بمشاركة من محاضر محلي اقليمي على مدار ثلاثة أيام يتم من خلالها متابعة المستحدثات التشخيصية والعلاجية والبحثية وأهميتها، وتم تحديد محاور المؤتمر بدقة من قبل أعضاء اللجنة المنظمة، وهم د.عید الفضلي، د.محمد جواد، د. ثامر العيسى، د. ناصر القطان، د. أنور حياتي، د. سندس الدعيج، د.عمار المنصور على ان تكون حلقات ومحاضرات المؤتمر تدعم بمحاضرين متميزين من الكويت بمجال الغدد الصماء لطرح رؤيتهم وخبرتهم التشخيصية والعلاجية والبحثية.

واختتم رئيس المؤتمر تصريحه لافتا إلى أن المؤتمر سيعقد في قاعة مؤتمرات فندق الريجنسي في 16 الجاري وتستمر حتى السبت 18 الجاري، على أن تعقد جلسات المؤتمر يوميا بمحاور تشمل 42 محاضرة وورشة علمية بواقع 14 محاضرة يوميا بالإضافة إلى 12 دراسة بحثية عربية من الكويت والخليج والدول العربية، وسيستضيف المؤتمر العديد من الأطباء المميزين من الدول العربية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى مشاركة العديد من الأطباء المحليين بالكويت من جميع المناطق الصحية. ولفت إلى أن المشاركين بالمؤتمر سيمنحون 20 نقطة من المجموعة الأولى من نقاط التعليم الطبي المستمر.