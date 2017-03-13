أكد رئيس مجلس اقسام العيون في مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون د.جمال المرجان توجه الوزارة الى توزيع اجهزة تشخيصية للشبكية على عيادات العيون الرئيسية في المناطق الصحية بمختلف محافظات الكويت بهدف التشخيص المبكر لمضاعفات السكر على الشبكية.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش اليوم العلمي الخامس الذي اقامه المركز تحت عنوان «مضاعفات مرض السكر على العين» الذي يستمر يوما واحدا بمشاركة اجنبية.

وبين المرجان ان المركز بالتنسيق مع الرابطة الكويتية لطب العيون حريص على اقامة الايام العلمية لامراض العيون بهدف توعية المجتمع بمضاعفات امراض الضغط والسكري على العين.

وأكد ان اوراق العمل المقدمة تطرقت لأحدث آليات التشخيص وطرق العلاج لمضاعفات السكري على الشبكية، لافتا الى منح مركز الكويت للتخصصات الطبية (كيمز) 5 نقاط علمية للمشاركين في اليوم العلمي الخامس.

وذكر د.المرجان ان اجمالي عدد المرضى المراجعين لعيادات مركز البحر في العام 2016 بلغ 77850 مراجعا، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادات الفترة المسائية 13984 مراجعا، مبينا ان عدد المراجعين لعيادة الحوادث العام الماضي بلغ 82428 مراجعا.