حنان عبدالمعبود

عقدت اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعها الثالث في القاهرة وذلك برئاسة الكويت، حيت ترأس اللجنة د.محمود العبدالهادي وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات. وذكر الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي في تصريح صحافي أن اللجنة عقدت اجتماعها على مدى يومين، وذلك للتحضير لجدول أعمال المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الصحة العرب.

وبين في تصريح صحافي أن اللجنة اعتمدت جدول الأعمال في الموضوعات التي تخص الأحوال الصحية للسكان في فلسطين، ودعم الصحة المدرسية في جمهورية الصومال، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب والاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، كما ناقشت اللجنة التكليفات التي أسندت لأعضائها في اجتماعها الثاني.

ولفت الى أن الكويت قدمت مقترحا لمعايير اختيار مدينة صحية عربية وفق أسس اختيار فنية دقيقة تستند لأحدث المعايير التي أقرتها المنظمات الدولية.