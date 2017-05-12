حنان عبدالمعبود

دعا الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.احمد الشطي جميع المستفيدين من مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين وعائلاتهم الى المشاركة في ملتقى «عافية» الذي سينطلق غدا السبت في فندق كراون بلازا في الفروانية، ويستمر حتى بعد الغد.

وذكر د.الشطي في تصريح صحافي ان الملتقى الذي سيكون تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.جمال الحربي يعد فرصة للجمع بين شريحة المستفيدين من البرنامج ومزودي الخدمة تحت سقف واحد، والذي من شأنه ان يساعد المتقاعدين التعرف على عدد أكبر من مزودي الخدمات الطبية والتواصل معهم عن قرب والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة والمقدرات الطبية المتوافرة في كل جهة واختيار الأنسب.

ولفت الى ان الملتقى يشجع الجهات على تحسين مستوى الخدمات وتطويرها، مؤكدا على التطلع بشكل مستمر الى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين والتميز بها بما يحقق الرضا لدى المرضى من الخدمة.

وعن آخر تطورات مشروع «عافية»، أفاد د.الشطي بأن هناك توجها جديا لإضافة شرائح «ربات البيوت» و«المعاقين» ضمن المستفيدين من المشروع، مشيرا الى ان هذه الخطوة تحتاج الى مزيد من الدراسة والتحضيرات التي بدأت بالفعل، متوقعا الانتهاء من هذه الدراسة خلال الفترة المقبلة.

وأكد د.الشطي أن مزودي الخدمات الطبية المشاركين في ملتقى «عافية» سيطرحون عروضا وهدايا مميزة ليستفيد منها اكبر عدد من المتقاعدين وأبنائهم وعائلاتهم، وشدد على وجود رقابة على مشروع «عافية»، مشيرا الى ان المشروع يخضع لعملية تقييم وتدقيق بشكل مستمر على اعلى المستويات، داعيا المستفيدين الى اتسجيل اي ملاحظات او اقتراحات لدى الوزارة او في الملتقى الذي بعد فرصة للتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر.