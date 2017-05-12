المركز يتكون من 5 مواقع على مساحة 14 ألف متر مربع بتكلفة ٤٫٧ ملايين دينار

الخشتي: مركز خدمات الإسعاف الجوي نقلة نوعية غير مسبوقة





حنان عبد المعبود

افتتح وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. محمد الخشتي مركز خدمات الإسعاف الجوي الجديد بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، نائبا عن وزير الصحة د. جمال الحربي.وقال الخشتي في تصريح له عقب الافتتاح: «ان المركز يضم أحدث التقنيات الخاصة بالاتصالات والتنقل والمعلومات الخاصة بالمريض».



ولفت الى القفزة التقنية فيما قام به وزير الصحة من نقل المعلومات الخاصة بالمريض من الإسعاف سواء كان طائرة أو سيارة الى حوادث المستشفيات، وكذلك اعتماد السيارات والطائرات ذات الأجهزة المتطورة.



وبين الخشتي أن هناك خطة لدى الطوارئ الطبية حول الكوادر العاملة والتي تحتاجها الإدارة، حيث ان عدد العاملين حاليا يزيد على 2000 موظف، وفي المستقبل سيكون العدد حسب قرارات الإدارة، وفيما يختص في الدورات أكد ان الفنيين العاملين بالإدارة يجتهدون بها سواء للموظفين أو خارج الوزارة.وعن افتتاح مراكز أخرى، أكد أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح مركز بمنطقة الفروانية بينما يوجد 4 مراكز بكل من العدان والجهراء والصباح ومبارك الكبير، وأن هناك 71 مركز اسعاف عادي وان هؤلاء الأربعة لهم مهابط طائرات.



وأشار الى أن النقلة الجديدة بالخروج الى الطائرات يرفع من سرعة الوصول للمريض إلى 4 دقائق من الممكن انقاذ المريض خلالها، حيث ان وصول الإسعاف الجوي يسهل ويوفر الوقت في الوصول، ما ينقذ حياة المصابين.



وأكد أن افتتاح مركز خدمات الإسعاف الجوي يعد نقلة نوعية غير مسبوقة بمنظومة الطوارئ الطبية، وأن المشروع أقيم على مساحة 14 ألف متر مربع، بكلفة أربعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار واستغرق تنفيذه 18 شهرا، وبين أن المركز يتكون من 5 مواقع وهي مبنى الهناجر «حظيرة الطائرات»، بمساحة 1200 متر مربع، لخدمة الطائرات العمودية وعمل الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى مبنى مركز تدريب الإسعاف بمساحة 720 مترا مربعا، والذي يحتوي على أحدث التجهيزات ووسائل التدريب بالإضافة إلى مهبط الطائرات ومواقف لسيارات الإسعاف وسيارات العاملين بالمركز بمساحة 3500 متر مربع، كما يضم المبنى مكاتب للإدارة ونظم المعلومات الصحية، ويعتبر مهبط الطائرات بالمشروع الجديد هو المهبط الرابع على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.



وقال: «بدأت وزارة الصحة تنفيذ مشروع الإسعاف الجوي لتطوير منظومة الطوارئ الطبية من خلال استخدام 3 طائرات عمودية متاحة وعلى أهبة الاستعداد للاستخدام على مدار الساعة لنقل الحالات الطارئة والعاجلة لأقرب مستشفى، وقد تم نقل 400 حالة خلال عام 2015 و1002 حالة خلال عام 2016 بالإضافة إلى 423 حالة خلال الفترة الجارية ومنذ بداية عام 2017 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي.



وقدم الخشتي الشكر للعاملين بقطاع الطوارئ الطبية بوزارة الصحة والبالغ عددهم أكثر من 2000 موظف، وقال: نعتز بهم جميعا وبما يقومون به على مدار الساعة من جهود مخلصة لإنقاذ الحياة وتقديم خدمات الإسعاف بجميع أنحاء البلاد والتي تبلغ 71 مركزا ونقطة للإسعاف.

«الإسعاف» تعاملت مع 17 ألف حالة في 2016

أشار الخشتي إلى أن خدمات الإسعاف تعاملوا مع 167390 حالة خلال عام 2016 سواء بنقل الحالات للمستشفيات أو بإسعافها بالموقع أو التعامل معها وفقا للسياسات والبروتوكولات العالمية، وأن متوسط الوقت المقطوع لوصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث نحو 11 دقيقة فقط، ما أدى إلى حصول ادارة الطوارئ الطبية على تجديد شهادة التميز والجودة العالمية بخدمات الطوارئ الطبية.