عبدالكريم العبدالله

يجتمع ديوان الخدمة المدنية مع وزارة الصحة خلال الايام المقبلة لمناقشة الموافقة على استحداث ٥٧٣١ درجة وظيفية لغير الكويتيين للعمل في الوزارة بالوظائف الطبية والفنية والتمريضية.

جاء هذا بعد ان وصل لديوان الخدمة المدنية كتاب من وزارة الصحة تطلب فيه الاخيرة الموافقة على استحداث ٥٧٣١ درجة وظيفية لغير الكويتيين للعمل في الوزارة بالوظائف الطبية والفنية والتمريضية.

وجاء في الكتاب الذي وصل الى ديوان الخدمة المدنية من وزارة الصحة، بأن الدرجات الوظيفية في حال الموافقة عليها ستساهم في تشغيل ١١ مشروعا جديدا متوقع افتتاحها في العامين ٢٠١٨ - ٢٠١٩، منها ٤ مستشفيات وهي «الصباح - السارية - السرطان - الجهراء»، فضلا عن ٧ مراكز صحية جديدة، وغيرها من المشاريع الاخرى.

مخاطبة وزارة الصحة لديوان الخدمة المدنية جاءت بهدف سد النقص الحاصل في المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية، فضلا عن تشغيل التوسعات والافتتاحات الجديدة سابقة الذكر، والتي تستلزم توفير كوادر طبية وفنية وتمريضية لتشغيلها.

وتوزعت الدرجات الوظيفية التي طلبت وزارة الصحة من ديوان الخدمة المدنية الموافقة عليها بـ ٢٠٠٠ درجة وظيفة لـ«الاطباء» و٢٦٠٠ درجة للهيئة التمريضية، فضلا عن ١٦١ درجة للصيادلة و٦١٠ درجات للفنيين.