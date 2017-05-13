أكدت رئيسة قسم الأمراض الباطنية في مستشفى مبارك الكبير التابع لوزارة الصحة د.ماجدة الصالح أهمية المؤتمر العلمي الخامس للأمراض الباطنية في دعم قدرات الأطباء واطلاع المهتمين على أحدث المستجدات العلاجية ذات الصلة.

وقالت إن المؤتمر المقام على مدار يومين بمشاركة خبراء محليين وعالميين يعد فرصة للمهتمين والمرضى لمتابعة آخر المستجدات على صعيد التشخيص والعلاج.

وأضافت الصالح أن المؤتمر سيستعرض عبر فعالياته أحدث المعلومات الطبية والبحوث المتعلقة بمختلف تخصصات الباطنية والباطنية العام إذ سيناقش عبر 26 محاضرة علمية وست ورش عمل أمراض الجهازين الهضمي والتنفسي والباطنية وأمراض الدم والقلب والروماتيزم والكلى والغدد الصماء والهرمونات والسكري وهشاشة العظام.

وأشارت إلى أن اليوم المفتوح المقرر له اليوم على هامش فعاليات المؤتمر يهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض الباطنية الشائعة، مبينة أنه سيتم تخصيص أجنحة بإشراف نخبة من الأطباء للرد على استفسارات المهتمين.

ولفتت إلى أهمية التوعية بالأمراض المنتشرة في الكويت مثل الضغط والسكري وتأثير زيادة الوزن وسوء التغذية لغير المصابين بغية زيادة توعيتهم بمضاعفات تلك الأمراض وكيفية الوقاية منها والتصدي لها.