إخطار «الصحة العالمية» بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً داخل أراضي الكويت

تقدير المخاطر على نحو تعاوني مع «الصحة العالمية» فيما يتعلق بالأحداث والمخاطر والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً

عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي إنشاء مركز اتصال وطني يعنى باللوائح الصحية الدولية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت باللوائح الصحية الدولية، وسيتم لهذا المركز تعيين «ضابط اتصال» وطني مسؤول عنه.



الوزير الحربي اعتمد أيضا قسم الموانئ والحدود التابعة لادارة الصحة العامة ليكون مقرا دائما لهذا المركز.



ويختص مركز الاتصال الوطني المعني بتطبيق اللوائح الصحية الدولية بمهام عديدة تنفرد «الأنباء» بنشرها، من بينها تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوطنية العليا الدائمة لمتابعة تطبيق اللوائح الصحية الدولية.

ويقوم المركز بالتعاون مع نقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتطبيق اللوائح الصحية الدولية ٢٠٠٥ بما في ذلك توجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح وتعميمها على الجهات المعنية.



ومن مهام المركز ايضا إخطار نقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا داخل أراضي الدولة، والتدابير الصحية التي اتخذتها الدولة استجابة لتلك الأحداث، مع موافاة المنظمة بالمعلومات الصحية الخاصة بالحدث الذي تم الإخطار به.



ويلبي المركز الوطني طلبات منظمة الصحة العالمية بشأن التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات، والتشاور بشأن الأحداث التي يزعم حدوثها داخل ارضي الدولة، والتي يحتمل ان تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا.



ويختص المركز بالمشاركة في تقدير المخاطر على نحو تعاوني مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالأحداث والمخاطر والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تمكين المنظمة من توجيه الرسائل للجمهور.



الصحة العالمية



ويتشاور المركز الوطني مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن إنهاء اي طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بالإضافة الى التعاون مع المنظمة لتقديم الدعم الى برامج التدخل التي تمنع الأوبئة وجميع الطوارئ الصحية العمومية وتوجيهها.



الجهات المعنية



المركز الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بما فيها الجهات المسؤولة عن الرصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات، وذلك لجمع المعلومات الضرورية لتحليل الأحداث والمخاطر الصحية العمومية، وتعميم ما يلزم منها على الجهات ذات الصلة، مع تقييم قدرة الرصد والاستجابة لدى هذه الجهات وتحديد متطلبات التحسين والتطوير بما في ذلك متطلبات التدريب على الصعيد الوطني.

إشراف وتقييم

يشرف المركز الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية على تقييم وتنفيذ اللوائح في الموانئ الجوية والبحرية والبرية.

تقارير دورية

يقـوم ضابـط الاتصـال المعني باللوائح الصحية الدولية بتقديم تقارير بصفة دورية إلى الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة.