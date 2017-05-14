حنان عبد المعبود

أكد رئيس مجلس أمناء معهد دسمان للسكري د.هلال الساير أن المعهد أنجز 110 أبحاث طبية خلال العام الماضي والربع الأول من عام 2017، وبواقع 79 بحثا في العام الماضي و31 خلال 2017، وتم نشرها في مجلات علمية دولية محكمة، مبينا انه رقم ومعدل غير مسبوق.

وأوضح الساير على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الكويت، «أن المعهد لديه شبكة علمية متكاملة تتواصل مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية، مبينا أن مستوى الإمكانيات البحثية والمخبرية بالمعهد مشهود لها بالكفاءة وهو الأمر الذي دعا أغلب المؤسسات المحلية والعالمية إلى عقد اتفاقيات تعاون مع المعهد».

ولفت الساير إلى أن المعهد، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لديه طواقم طبية عالمية، كالدكتور ياكو توميليتو الذي يشغل رئيس قطاع الأبحاث العلمية بالمعهد والذي يعد أحد الخبراء الدوليين ولديه أكثر من 1600 بحث علمي، والذي أحدث نقلة نوعية في المسارات البحثية للمعهد، مشيرا إلى أن المعهد يركز على الرسالة البحثية له، كما ان كل الخدمات الطبية التي تقدم بالمعهد تتواءم مع منهجية المعهد في البحث العلمي.

وذكر الساير ان المعهد وقع 6 اتفاقيات حديثة مع مراكز عالمية ومحلية بهدف توسيع شبكة التعاون مع المؤسسات العالمية وإعطاء المعهد موقعا مميزا على الخريطة الاقليمية والعالمية، فضلا عن المشاركة البحثية مع الجهات المرموقة والقيام بالأبحاث العلمية المشتركة.

وقال الساير ان اتفاقية التعاون بين معهد دسمان للسكري وكلية العلوم الطبية في جامعة الكويت تهدف الى اتاحة التعاون فيما بين الطرفين لإجراء البحوث والتبادل العلمي والتدريبي لما فيه المنفعة المنشودة للطرفين، فضلا عن العمل على الاستفادة من فرص التمويل الخارجي لإجراء البحوث العلمية المشتركة لتفادي تحمل الأعباء المالية من قبل الطرفين.

بدوره، قال نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية د.عادل العوضي ان الاتفاقية تهدف الى مزيد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بمرض السكري، بالتعاون والتنسيق مع فرق معهد دسمان، مشيرا الى أن ما يقرب من 20% من سكان الكويت يعانون من أمراض السكري.