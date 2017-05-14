عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة د.جمال الحربي اليوم التوعوي الثاني لقسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير.



وقال الوزير الحربي في كلمة له: اليوم التوعوي الثاني لقسم الباطنية بمستشفى مبارك الكبير يتفق أهدافه وفعالياته مع برامج واستراتيجيات وزارة الصحة للتوعية بالأنماط الصحية والوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر لها في مراحلها الأولى، فضلا عن تعزيز المشاركة المجتمعية لتأكيد مفهوم المسئولية المشتركة عن الصحة.



وذكر الوزير الحربي أن برنامج وفعاليات اليوم التوعوي تعبر على ارض الواقع عن الرؤية الواعية للجان المنظمة وإدراكهم للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية والأمراض الأكثر شيوعا، والتي تتطلب إعطاءها الأولوية اللازمة بالتوعية المبنية على الأدلة والبراهين العلمية من جانب المتخصصين، وتنظيم المبادرات المجتمعية اللازمة للتصدي لها.



وأضاف أن المبادرات المجتمعية تضيف الكثير من الإيجابيات لمنظومة الرعاية الصحية بالكويت، علما ان إعطاء اليوم التوعوي الأولوية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية يعبر عن الإدراك في حجم التحديات والأعباء المترتبة عن تلك الأمراض المزمنة، والتي تؤثر على الأفراد وعلى الأسر وعلى المجتمع ومسيرة التنمية الشاملة، والذي يتفق مع استراتيجيات وبرامج وزارة الصحة.



وبين ان اليوم التوعوي يتيح فرصة سانحة للقاءات المباشرة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، والذي من شأنه ان يعزز الثقة بالنظام الصحي بأكمله، ويحقق الاستفادة من آراء الجمهور والمترددين للمرافق الصحية، كما ان هذه اللقاءات تتيح الفرصة لنشر التوعية الصحية المبنية على الحقائق والأدلة العلمية بما ينعكس إيجابيا على صحة الفرد والمجتمع في جميع الأعمار تحقيقا لما نتطلع اليه لضمان التمتع بالصحة وجودة الحياة للجميع في جميع المراحل العمرية.