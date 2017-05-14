حنان عبدالمعبود



تحت شعار «مبادرة متكاملة لعلاج مرض السكر» افتتح وكيل وزارة الصحة بالإنابة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الاعتراف والجودة د.محمد الخشتي المؤتمر السنوي الخامس لوحدة السكري في مستشفى الأميري أمس.



وقال الخشتي في كلمة له بهذه المناسبة إن المؤتمر أصبح من ‏العلامات العلمية البارزة في نشاطات هذا المستشفى العريق في الكويت، ‏والذي تعدى دوره من مجرد مؤسسة علاجية إلى مؤسسة للتعليم الطبي المستمر، ففي هذا المستشفى تقام دورات طبية وكورسات في مختلف التخصصات الطبية، فضلا عن كونه من ابرز المستشفيات التعليمية في الكويت لطلبة كلية الطب وأيضا لتدريب خريجي كليات الطب المختلفة في برامج تخصصية مختلفة تؤهلهم ليصبحوا استشاريين و‏أخصائيين في كل مجالات الطب.



وأضاف: يتميز المؤتمر هذا العام بشموله على مجموعة من المحاضرات العلمية الطبية التي ‏تلقيها مجموعة من كبار استشاري الطب في الكويت، وتدور هذه المحاضرات حول مرض السكري ومضاعفاته وعلاجه والوقاية منه، كما يركز أيضا ‏على أحدث الأبحاث العلمية والعلاجات والتقنيات الطبية التي ظهرت على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، وكذلك استضافته لمجموعة من استشاريي الطب في مركز ستينو الشهير في علاج وأبحث مرض السكري من مملكة الدنمارك الصديقة.



بدوره، كشف رئيس وحدة السكري في مستشفى الأميري د.عبدالنبي العطار عن مراجعة ما بين 2000 و3000 مريض لعيادات السكري في المستشفى سنويا، ويتراوح عدد المراجعين للعيادة الواحدة يوميا ما بين 10 و15 مريضا وتضم الوحدة مجموعة كبيرة من العيادات المتخصصة.



كما لفت العطار الى أن الوحدة تضم سبعة استشاريين سكري واختصاصي تغذية وخمس ممرضات ومثقفات سكري، ونوه في الوقت ذاته الى أن المؤتمر الخامس للسكري في مستشفى الأميري يعد من أهم واكبر المؤتمرات في الكويت، إذ يعد أيكونة لمؤتمرات السكري في الكويت، ويضم المؤتمر هذا العام ست محاضرات في اليوم الأول ومثلها ورش عمل في اليومين الأول والثاني، وأشار في الوقت ذاته الى تنظيم اليوم المفتوح السابع للسكري في مستشفى الأميري نوفمبر المقبل.



وخلال المحاضرات العلمية التي أقيمت على هامش المؤتمر تطرق الأطباء والمتخصصون الى مرض السكري في الكويت، وأكدوا انه من اكثر الأمراض المزمنة غير المعدية انتشارا في البلاد اذ يصيب ما يقارب من 24% من سكان الكويت، وتصل نسب وفيات المصابين به نحو 4% من إجمالي الوفيات، كما هو متوقع ان يحتل المرتبة السابعة بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية.



وأضافوا: يقدر عدد البالغين المصابين بداء السكرى في الكويت بـ400 ألف شخص عام 2015، وتحتل الكويت المرتبة الثالثة في نسبة الاصابة من النوع الأول بين الأطفال واليافعين أقل من 15 عاما، حيث تبلغ عدد الحالات الجديدة 37.1 لكل 100 ألف، كما يقدر الاتحاد الفيدرالي للسكري عدد الحالات غير المشخصة في الكويت بحوالي 140 ألف حالة.