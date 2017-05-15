المؤتمر يهدف إلى تعزيز الثقة في الرعاية التمريضية

حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بقطاع التمريض، لافتا الى انها تدرس بعض احتياجات الممرضين لاسيما ما يخص الراحة لمدة يومين.



مشيرا الى ان تطبيق قرار يومي الراحة اسبوعيا للممرضين الكويتيين جاء كخطوة أولى ستليها الفئة الأخرى التي ستكون مشمولة بتطبيق القرار وهي فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مبينا ان الأمر تتم دراسته الآن ومن ثم سيكون القرار النهائي.

جاء ذلك في تصريح للحربي على هامش افتتاح مؤتمر التمريض الرابع والذي أقيم بفندق الريجنسي بحضور حاشد لأعضاء الهيئة التمريضية بالقطاعين العام والخاص، مشيرا الى حرصه على دعم فئة الممرضين من غير محددي الجنسية فيما يخص زيادة الراتب والمكافآت للفئة «أ وب وج».

وعلى صعيد المؤتمر، قال انه يتضمن التباحث في كثير من المواضيع التي تهم قطاع التمريض لرفع مستوى التمريض وزيادة الكفاءة وتشجيع المواطنين على الالتحاق بقطاع التمريض، مشيرا الى بعض الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد من زيارات للمدارس للتوعية بأهمية مهنة التمريض ولدايون الخدمة المدنية بهدف زيادة مدخولهم المادي، مشيرا الى ان التمريض خط الدفاع الأول لاسيما في مراكز الرعاية الأولية واي توصيات ستتبلور عن المؤتمر سيتم دعمها.

واضاف ان الحضور الواسع في المؤتمر سيساهم في المشاركة الايجابية بفعالياته، من خلال خبراتهم وبحوثهم، وبما يثري أعمال المؤتمر ويحقق الأهداف المرجوة من تنظيمه، بهدف تعزيز الثقة في الرعاية التمريضية ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.

وبين الحربي حسن التخطيط والتنظيم لإقامة المؤتمر بالصورة التي نراه عليها، يدعو للإعجاب والتقدير لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التمريض واللجان المنظمة، وهو ما يؤكد اهتمام المجتمع وتقديره للرسالة السامية والأداء المخلص لملائكة الرحمة وحرصهم على التفاني في العمل وتطوير الأداء المهني التمريضي، بما يواكب المستجدات العالمية وينعكس ايجابيا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتعزيز صحة أفراد المجتمع.

واوضح الحربي ان حرص جمعية التمريض على تنظيم واقامة هذا المؤتمر المهم، ودقة اختيار شعار المؤتمر والموضوعات المطروحة للمناقشات العلمية ضمن فعالياته، واستضافة النخبة المتميزة من الضيوف من الدول الشقيقة والصديقة، يؤكد على أرض الواقع الرؤية الواعية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقال الحربي ان وزارة الصحة لن تتردد في اتخاذ الاجراءات المناسبة، للاستفادة من توصيات المؤتمر بما يعزز مسيرة الرعاية الصحية بالمواقع والمجالات المختلفة.

ومن جانبه، اكد رئيس جمعية التمريض بندر العنزي ان المؤتمر يقام تحت شعار «لصحتك ثق في التمريض»، مبينا بذل جهود كبيرة من أجل استمراره، حتى يظل بوابة مهمة لكل العاملين في هذا الحقل، لتبادل الثقافات والمعلومات والمعرفة والعلم مع كل المهتمين في العالم بتطوير مهنة التمريض، فضلا عن العمل على رفعتها لتظل في خدمة الانسانية جمعاء.